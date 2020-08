Coronamaatregelen combineren niet al te best met stijgend kwik. Daarom ging Knack Weekend op zoek naar de mooiste terrassen waar je - op veilige afstand - geniet van de verfrissende aanblik van water.

Fine dining, barbecue, uitgebreide apero, lichte lunch of gewoon een pintje: op deze adressen krijg je er gratis en voor niets het decor van een rivier, plas of de volledige Noordzee bij, soms zelfs met optie bed of boottocht. Check voor je vertrekt wel nog even de sociale media van je begeerde hittegolfzitje: reservaties, vaste regels en onverwachte sluitingen horen nu eenmaal bij het 'nieuwe normaal'.

Oost-Vlaanderen

Aan de oevers van de Leie in Deurle ligt het terras van Auberge du Pecheur, inclusief de Zomerbar waar elke dag aperitief, tapas en 'comfort streetfood' gepresenteerd worden.

Achter de gevel van villa De Landing van architect Henri Van de Velde vind je restaurant Au bain-marie, met een prachtige tuin en terras met zicht op de weiden van kasteeldomein Ooidonk en de aanlegsteiger bij de Leie.

Nenuphar in het charmante dorpje Afsnee serveert volgens Michelin de beste paling in 't groen op hun gezellige terras aan de Leie. Huur ter afronding een bootje ter plaatse.

Diner in Deinze? Bij Gasthof Halifax hopt je kreeft zo weer het water in. Vanop het terras van heb je zicht op de oevers van de Leie, de omliggende weiden en in de verte zelfs het Kasteel van Ooidonck.

Leg aan bij de eigen aanlegsteiger van Fou d'O in Gent voor Belgische klassiekers met een upgrade. Het terras - ook zonder boot bereikbaar - loopt over in de oevers van de Leie.

Bij Korenlei Twee in Gent geniet je gastronomisch én van het zicht op de Gentse bruggen op de kruising van de Lieve en de Leie.

Een oude Scheldearm vormt het decor van de brasserietoppers op je bord bij 't Veer in Oudenaarde.

Resto Bicho Malo popt deze zomer samen met sterrenchef Syrco Bakker op in Gent onder de naam Bicho de las Dunas. De Mexicaans streetfood-met-upgrade eet je op het terras of een bootje.

Antwerpen

Tapas of stevig diner van de Butcher's Store worden bij Lazy Jack geserveerd met zicht op het water op het terras bij het Kattendijkdok.

Bij U Eat & Sleep in Antwerpen slaap je niet alleen met zicht op het MAS, je kan er ook fijn dineren al fresco, met goedkeuring van Gault Millau en Michelin.

De Italiaanse keuken van Trattoria Kaai in Boom komt in het mooie kader van het uitzicht op de Ruppel bij de Kaai, op een ruim terras.

Grillspecialist Den Amandus zit op een oude losplaats aan de Scheldedijk in Sint-Amands, de garantie voor een terras met uitzicht en ribbekes.

What's in a name? Het Boothuys in Zandhoven biedt zicht op de bootjes, vergezeld van de betere brasseriekeuken, van mosselen tot stevig stuk vlees.

De betere burger, zonder de selfservice, met uitzicht over het Eilandje: je krijgt het bij de Burgerij, recht tegenover het MAS in Antwerpen.

Bij pop-up Dinner On The Lake eet je gastronomische barbecue óp het water, aan 'The Floating Table', te midden van de natuur van domein De Schorre in Boom.

Vlakbij de Zimmertoren in Lier kan je bij trendy brasserie Zuster Agnes genieten van de hedendaagse keuken met zicht op de Nete en de Zimmertoren.

Limburg

De Maasvallei is de achtertuin en gastronomische inspiratie van Restaurant Vivendum met een schitterende ligging aan de Oude Maas in Dilsen-Stokkem.

In hartje van Limburg, te midden van een groene oase, zit culinair Restaurant Slagmolen. In de authentieke watermolen aan de Bosbeekvallei in Opglabbeek kan je ook overnachten.

De Belgisch-Franse keuken met mediterraanse knipoog van 't Tegelhuuske komt met een prachtzicht op de Maas in Kinrooi.

Het terras van bbq-resto De Blauwe Kei in Lommel ligt op de kruising van het Albertkanaal en het kanaal van Beverlo. Je koters kan je kwijt in de grote speeltuin.

Botel is een tot B&B omgebouwd vrachtschip op de Maasplas in Ophoven. Hun restaurant is voorlopig gesloten maar op vrijdag en zaterdag doen ze barbecue met uitzicht, als er genoeg gegadigden zijn.

Vlaams-Brabant

Brasserie De Abdijmolen in Heverlee zit in de gerenoveerde abdijmolen van de Norbertijnen en biedt zicht op de vijvers en het groen.

Cultuurcentrum Opek heeft een fijn no-nonsense eetcafé. De terraszitjes van Café Entrepot kijkt uit op de Leuvense Vaartkom.

Restaurant Spaans Dak ligt op het domein van de Zoete Waters in Heverlee en serveert culinaire creaties op het mooie plekje aan de rand van de vijvers.

Canal in Vilvoorde combineert een scandinavisch interieur en hippe kaart met dito terras dat volledig rond de nabijheid van het water is ontworpen.

Silo's in Boortmeerbeek zit in het indrukwekkende pand van een oude mouterij en gaat voor eerlijke, pure keuken in een unieke setting aan de Leuvense vaart.

Michelinchef Thijs Vervloet verhuisde de Franse keuken van zijn restaurant Colette tot midden september naar een paviljoen bij de Vijvers van Averbode.

West-Vlaanderen

Chalet Westhinder in Wenduine heeft de meest exclusieve ligging van alle horecazaken aan de kust. Het eetcafé ligt verscholen bij de duinen, aan het einde van het wandelpad richting De Haan.

Diner op zee: dat kan op het terras bij het Oosterstaketsel in Blankenberge, met eindeloos uitzicht over het water.

Het Dorstige Hart heeft twee terrassen, een langs het kanaal Nieuwpoort - Duinkerken, het andere met zicht op de weidse polders. De broer van de chef is paardenvisser en levert de kleine garnaaltjes voor hun beruchte soep.

Bartholomeus in Knokke-Heist is slechts een van de vele restaurants op de zeedijk maar wel eentje met twee Michelinsterren voor z'n pure keuken, en een geslaagde recente restyling.

Het terras van De Vierboete in Nieuwpoort ligt op de eerste verdieping, perfect om de het leven in de jachthaven te begluren. Op de kaart: het beste wat de Noordzee te bieden heeft.

Op het terras van de lounge of restaurant Cabo van het design clubhuis van de Vlaamse Vereniging voor Watersport bij de Blankenbergse havengeul zie je de boten zo binnenvaren.

