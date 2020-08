Bij gebrek aan buitenlandse toeristen zitten de bezoekersaantallen van Versailles in een stevige dip. Met slechts 10.000 bezoekers per dag haalt het paleis een derde van het normale aantal.

Catherine Pégard, voorzitter van de uitbating van het château maakt zich ernstige zorgen: 'Per dag eindigen we rond de 10.000, iets meer in het weekend, minder tijdens de week, omdat nog uitsluitend Fransen het paleis bezoeken. We zien langzamerhand meer buitenlanders komen: Duitsers, Nederlanders, een paar Italianen'.

Gewoonlijk ontvangt Versailles in deze periode 30.000 mensen per dag, voor 80% buitenlanders. 'Financieel halen we het absoluut niet', vertelt Pégard, 'Sinds de heropening op 6 juni ging er al 45 miljoen euro verloren. Het geeft ons stof tot nadenken, over wat Versailles moet zijn, wat we moeten doen, ons hele model is ingestort. In de geschiedenis van het kasteel sloot het slecht een keer z'n deuren, bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog'.

Ze verzekerde echter niet te zullen bezuinigen op personeel, noch op de ongeveer 1.000 werknemers van het kasteel, noch op de 20.000 andere mensen die rond de site werken. Ook het Louvre, het meest bezochte museum ter wereld, zag zijn bezoekersaantal drastisch dalen in juli. Met 10.000 bezoekers per dag komt het aan een vierde van het normale aantal. Dat ligt in lijn met de voorspellingen van het management.

