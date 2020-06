Wie vanaf 1 juli naar Griekenland wil, zal vooraf een vragenlijst moeten invullen. Vervolgens bepaalt een persoonlijke barcode of je bij aankomst moet worden gescreend.

De willekeurige screeningstests voor reizigers op basis van het land van herkomst zorgden voor te veel onduidelijkheid. Zo vroegen reizigers zich af of ze al dan niet een nachtje in Athene en Thessaloniki zouden moeten blijven voor de test en of ze in quarantaine moesten.

Covid-detector

De test werd dus afgeschaft en vanaf 1 juli moeten reizigers 48 uur voor aankomst online een vragenlijst invullen met persoonlijke gegevens, zoals het land van herkomst of landen waar ze de voorbije 15 dagen zijn doorgereisd. De persoonlijke QR-code op basis van die gegevens wordt gecontroleerd - op papier of smartphone - bij aankomst in de luchthaven en bepaalt of je al dan niet getest moet worden. Het Griekse ministerie van Volksgezondheid wil op die manier zo veel mogelijk geïmporteerde besmettingen opsporen. De vragenlijst is verplicht tot 31 augustus.

Open deur

Griekenland zet hard in op het stimuleren van toerisme - goed voor een kwart van het BBP - met een uitgebreide promotiecampagne. Vanaf 1 juli gaan alle luchthavens er weer open voor internationale vluchten, alsook alle toeristische cruise- en veerhavens.

