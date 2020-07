Het invullen van het Passenger Locator Form en, bij terugkeer uit een rode zone, een coronatest en quarantaine zijn verplicht, benadrukt de FOD Volksgezondheid. "Ze zijn van fundamenteel belang als we deze epidemie in toom willen houden"

FOD Volksgezondheid- adviseur Gino Claes lichtte op de persconferentie van het Crisiscentrum het Passenger Locator Form toe. Dat moet vanaf 1 augustus verplicht ingevuld worden door iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft. Omgekeerd geldt de verplichting ook voor buitenlanders die minstens 48 uur naar België komen. Wie met de boot of per vliegtuig reist moet het formulier altijd invullen, ongeacht de verblijfsduur.

Waarschuwing

Zo kan je rechtstreeks en officieel op de hoogte gebracht worden wanneer de zone van je vakantie rood is geworden. Mocht een van je medepassagiers op de trein, bus, boot of vliegtuig positief testen, word je eveneens op de hoogte gebracht. In dat geval gaan de contactgegevens van alle passagiers naar de autoriteiten zodat zij het contactonderzoek snel kunnen opstarten. Wie naar België terugkeert uit een rode zone wordt beschouwd als een risicoprofiel. Dan krijg je een sms met de vraag om in quarantaine te gaan en een dokter te contacteren die je kan zeggen waar je een test kan laten afnemen. In een tweede sms volgt een coupon voor de test. Is deze positief, dan volgt een contactonderzoek.

QR-code

Het formulier staat in vier talen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, en de Dienst Vreemdelingenzaken. Het invullen duurt slechts enkele minuten. Het gaat om de persoonlijke gegevens, de reisbestemming en het aantal dagen dat ze er verbleven. Wie per vliegtuig reist moet ook zijn vlucht- en zetelnummer opgeven. Daarna krijg je een QR-code gemaild. Vliegtuigpassagiers moeten die code kunnen laten zien.

De gegevens worden een kleine maand bewaard door FOD Volksgezondheid. "Ik kan garanderen dat ze alleen gebruikt worden als het nodig is", zei Claes. "Na 28 dagen worden ze vernietigd in overeenstemming met het algemeen reglement voor de bescherming van persoonsgegevens."

