Trein je deze zomer naar Londen? Verleng de vakantiepret met (een van) deze vijf fijne, en rustigere, trekpleisters op spoorafstand van de Britse hoofdstad.

Londen is een fijne citytripbestemming maar de verlokkingen van de wereldstad doen soms vergeten dat er - op slechts een spoorlijn afstand - rustigere trekpleisters liggen die minstens een dagtrip waard zijn. Ontsnap even aan de hectiek van de grootstad en ontdek de landelijkere Engelse steden.

Bright Brighton

De locatie aan zee, de bloeiende LGBTQ-scene en het roemruchte nachtleven maken van Brighton al langer een trekpleister, ook voor de Londenaren zelf. Het is een van de bekendste en grootste badplaatsen van het Verenigd Koninkrijk en wie niet van drukte houdt, vermijdt best het Brighton Festival dat in de maand mei heel Engeland aantrekt. Bovenop de victoriaanse gebouwen en de bekende pier, heerst er een artistieke vibe die resulteert in onafhankelijke boetiekjes, retro strandbars en een woelige nightscene. De beste manier om de stad te verkennen, is een fietstocht langs parken en toeristische bezienswaardigheden, over de geplaveide steegjes van historisch winkelcentrum The Lanes. Mis zeker het Royal Pavilion niet, het exhuberante minipaleis, gebouwd eind 18de eeuw in opdracht van de extravagante prins-regent George van Wales.

Beachy Bournemouth

Het kustplaatsje Bournemouth in graafschap en vakantieregio Dorset, betovert met neogotische architectuur, het grootse Art Deco Pavilion Theater en een pompende pier vol recreatie. Ideaal voor een dagje strand, bij fish and chips turen over het groen getinte water, en een duik in het nachtleven na zonsondergang. Bezoek ook de Durdle Door, de beroemde natuurlijke rotsboog aan de prehistorische en door Unesco beschermde kustlijn van Dorset.

Brilliant Bath

Het romantische Bath komt recht uit de Austen-romans. De stad dankt haar naam aan de Romeinse baden en werd opgetrokken in 70 na Christus, maar de rustgevende wateren en oude ruïnes (nog steeds vol water) trekken nog steeds veel bezoekers. Boek een middagje in het thema,bij Thermae Bath Spa. Je dobbert er in de rooftoppool met natuurlijk warm bronwater en een prachtig uitzicht over de stad. Geschiedenisliefhebbers kunnen zich vergapen aan Georgische architectuur en ook gastronomische dagtrippers blijven hier niet op hun honger zitten dankzij de bloeiende artisanale eetcultuur en vele culinaire hotspots.

Classic Cambridge

Cambridge ontstond als handelscentrum voor de Vikingen dankzij het netwerk van rivieren en toegang tot de zee langs de Cam-rivier via Ely. Nu is het handelsmerk uiteraard de universiteit (in 1209 opgericht door Oxford-geleerden die op de vlucht moesten voor de Londenaren), en een charmante mix van musea, livemuziek en eeuwenoude architectuur. Bezoek de studieplek van Stephen Hawking, Prince Charles en Sir Isaac Newton en verwonder je over de opvallende gotische kapel van King's College en de trapsgewijze gevel van het artdeco Senate House. Maak zeker een bootochtje over de waterwegen van de stad, omzoomd door groene oevers, parken en statige colleges.

Good old Oxford

Oxford is een collage van alle Engelse architectuurstijlen sinds de middeleeuwen. Zo ook een van de oudste universiteiten ter wereld waar een hele resem Nobelprijswinnaars en beroemdheden afstudeerden, van Theresa May tot Oscar Wilde. De stad is ook de sprookjesachtige setting van klassiekers als Brideshead Revisited (1945) en de His Dark Materials-trilogie en was inspiratie voor auteurs als J.R.R Tolkien en Lewis Carroll. Een populaire toer die je hier kan maken is langs de filmlocaties van Harry Potter. Volg Daniel Radcliffe en Emma Watson door de gangen van Hogwarts, onder de gewelven van de ziekenboeg in de Bodleian Library en de knoestige eik bij New College Cloisters waar ze werden beschimpt door Malfidus.

