Burgemeester Mathias De Clercq, geboren en getogen Gentenaar, heeft een groot hart voor 'zijn' Arteveldestad. Maar wat is zijn verborgen parel, u weet wel, zo'n plek waar de Gentenaars zelf zelden komen?

Wanneer we de binnenkoer van de Sint-Pietersabdij aan het Sint-Pietersplein oversteken en onder een middeleeuws booggewelf de tuin achter de abdij betreden, wanen we ons even in Zuid-Frankrijk. Voor onze ogen ontvouwt zich, in de schaduw van de machtige abdij, een oase van groen waar oude ruïnes, een boomgaard, een kruidentuin en een wijngaard een filmisch decor vormen. 'Deze plek is een echt paradijs', zegt de burgemeester met zachte stem. De abdijtuin vraagt om stilte. Zelfs de studenten die tussen de b...