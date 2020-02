De burgemeester van Venetië roept op om als de wiedeweerga een hotel te boeken. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

De dogenstad heeft jaren strijd gevoerd tegen het massatoerisme en de nadelige gevolgen ervan. Het leidde tot overbevolkte straten, stijgende woningprijzen en een dalende lokale bevolking. Maar nu ze helemaal hersteld is van de overstromingen in november 2019 heeft de Italiaanse stad nood aan toeristen. Dat is de boodschap van burgemeester Luigi Brugnaro.

Door de overstromingen haakten steeds meer toeristen af en de hoteliers klaagden over een ongekende daling van het aantal boekingen. 'Het is goed dat het voorbije jaar iets minder mensen naar Venetië kwamen. Het was zelfs mogelijk om last minute een hotel te boeken', aldus Brugnaro. Maar aan het begin van het carnavalseizoen acht burgemeester Brugnaro het tijd om de toeristen opnieuw naar zijn stad te lokken. 'Velen denken dat Venetië nog altijd onder water staat. De stad is echter helemaal hersteld en is mooier dan ooit tevoren.'

