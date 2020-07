Er mogen nog maar vijf toeristen plaatsnemen in een Venetiaanse gondel, in plaats van zes. Dat heeft voor een keer niets met social distancing te maken, wel met het vermeende toenemend gewicht van toeristen.

Toeristen worden steeds zwaarder, volgens de gondeliers in de kanalen van Venetië. Dat leverde nu en dan problemen op, want manoeuvreren met de beroemde boten wordt een pak moeilijker wanneer ze zwaar geladen zijn. Daarbij wordt het water in de grachten ook steeds meer geagiteerd door een toenemend aantal motorboten. Combineer dat klotsend water met een dieper liggende gondel waar moeilijk mee te sturen valt en je begrijpt waar de gondeliers bang voor zijn.

Een nieuwe verordening, die begin juli in het stadsbestuur is aangenomen, bepaalt dat nu nog slechts vijf in plaats van zes personen aan boord mogen van een gondel. De stad is van plan om het aantal vergunningen aan gondeliers ter compensatie voor de maatregel te verhogen van 433 naar 440.

