In de Italiaanse Alpen zijn de veiligheidsmaatregelen opnieuw opgeheven die waren afgekondigd omdat een stuk gletsjer door de hitte dreigde af te breken. De situatie aan de gletsjer van Planpincieux aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc is opnieuw normaal.

Volgens de laatste gegevens verzameld op de gletsjer, zijn de risicoparameters opnieuw op het gewoonlijke niveau, aldus het bestuur van de gemeente Courmayeur. De vallei Val Ferret onder de gletsjer was afgesloten, maar is nu opnieuw toegankelijk.

Er is opnieuw verkeer mogelijk. Ongeveer 50 inwoners waren geëvacueerd, zij kunnen ook opnieuw naar huis. Het stuk gletsjer van naar schatting 500.000 kubieke meter aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc, zowat de omvang van de kathedraal van Milaan, dreigde af te breken.

Val Ferret is een zijdal van de Aostavallei en ligt nabij het beroemde station van Courmayeur en de ingang van de Mont Blanctunnel tussen Frankrijk en Italië. De betrokken zone ligt op minder dan vier kilometer van de ingang van de tunnel

Volgens de laatste gegevens verzameld op de gletsjer, zijn de risicoparameters opnieuw op het gewoonlijke niveau, aldus het bestuur van de gemeente Courmayeur. De vallei Val Ferret onder de gletsjer was afgesloten, maar is nu opnieuw toegankelijk. Er is opnieuw verkeer mogelijk. Ongeveer 50 inwoners waren geëvacueerd, zij kunnen ook opnieuw naar huis. Het stuk gletsjer van naar schatting 500.000 kubieke meter aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc, zowat de omvang van de kathedraal van Milaan, dreigde af te breken. Val Ferret is een zijdal van de Aostavallei en ligt nabij het beroemde station van Courmayeur en de ingang van de Mont Blanctunnel tussen Frankrijk en Italië. De betrokken zone ligt op minder dan vier kilometer van de ingang van de tunnel