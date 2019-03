Veertig dieren gered uit zoo in de Gazastrook

Meer dan veertig dieren, waaronder vijf leeuwen, worden gered uit de Rafah Zoo in het zuiden van de Gazastrook, waar ze in 'erbarmelijke omstandigheden' leven. Dat heeft dierenrechtenorganisatie Four Paws aangekondigd.

De dieren zouden volgende week worden weggehaald uit de dierentuin en naar Jordanië verhuizen. Het gaat naast leeuwen ook om hyena's, apen, wolven en stekelvarkens.

De eigenaar van het dierenpark heeft nog niet gereageerd. Zijn zoo haalde het nieuws vorige maand toen hij bekendmaakte dat hij een van zijn leeuwen had ontklauwd, zodat de bezoekers er tegen betaling mee konden spelen.

Four Paws veroordeelde die praktijk met een petitie die bijna 150.000 mensen hebben ondertekend. De dieren krijgen verdoving en reizen dan via Israël naar Jordanië, deelde Four Paws mee. 'Veel te lang hebben de dieren van Rafah Zoo in onvoorstelbaar vreselijke omstandigheden moeten leven', zei Four Paws-dierenarts Amir Khalil in een verklaring. 'We zijn blij dat we eindelijk een einde hebben gemaakt aan deze gruwel.'

Extreme armoede

De dierenrechtenorganisatie heeft eerder al twee andere dierentuinen geëvacueerd in Gaza, waar de eigenaren van de parken door de extreme armoede die er heerst vaak niet in staat zijn de dieren de benodigde verzorging te bieden .

De Gazastrook staat al meer dan tien jaar onder een verlammende blokkade, opgelegd door Israël om de in Gaza regerende islamitische beweging Hamas te isoleren.

Israël en Hamas hebben sinds 2008 al drie oorlogen uitgevochten. In 2016 hielp Four Paws bij het weghalen van de enige tijger in de Gazastrook, die een nieuwe thuis kreeg in Zuid-Afrika.