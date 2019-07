Vandaag, op maandag 29 juli, viert de wereld de International Tiger Day. Een broodnodig initiatief, want op een eeuw tijd hebben we bijna 97% van deze prachtdieren verloren.

De International Tiger Day werd in 2010 in het leven geroepen tijdens de Tiger Summit in Sint-Petersburg. Doel is het bewustzijn rond de tijger te vergroten en de natuurlijke habitat van deze bedreigde diersoort beter te beschermen.

Tijger zwemt tussen het zeewier in Odisha, India. © Getty

Tijgers komen in de natuur alleen in Azië voor, onder meer in India, Laos, Vietnam en China. De meeste tijgers wonen in het bos en in grasland. De 'koning van de jungle' heeft een groot territorium nodig om te leven, terwijl de mens steeds meer natuurgebieden inpalmt. De tijger loopt ook in het vizier van stropers, die jacht maken op zijn botten en staart voor verwerking in traditionele medicijnen. Door deze twee redenen is het aantal tijgers de afgelopen eeuw teruggevallen van ruim 100.000 naar amper 3.890. Op honderd jaar tijd hebben we zo 97% van de tijgers verloren, aldus het Wereld Natuur Fonds WWF.

Tijgers in het noordoosten van China vechten om hun eten. © Getty

Infrageluid

Tijgers zijn fascinerende dieren. Ze kunnen er op los brullen en grommen, maar ze produceren ook een infrageluid dat voor de mens niet hoorbaar is. Dit lage geluid dient om rivalen uit hun territorium te verdrijven en om partners aan te trekken. De tijger is een katachtige en gebruikt daarom ook een soort spinnend geluid, om zijn soortgenoten te begroeten. Het zijn nochtans geen sociale dieren: enkel de moeder en haar welpen leven in groep. Hun goudgele, gestreepte vacht dient om zich te camoufleren en hun prooi te besluipen. De strepen van iedere tijger zijn uniek.

Iedere tijger heeft unieke strepen. © Getty

Als je zelf de grootste kat ter wereld in het wild wil zien, dan heb je veel geduld en een portie geluk nodig. Het nationale park Ranthambore in India is een van de beste plaatsen om een tijger te spotten, zegt natuurwetenschapper Krithi Karanth aan National Geographic.

Sumatraanse tijger met haar welpjes. © Getty

Eye of the Tiger © Getty

