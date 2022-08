Vanaf maandag moeten plezierboten aan wal blijven

Vanaf maandag is de pleziervaart niet meer mogelijk op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart. Pleziervaartuigen zullen immers enkel nog samen met schepen van de beroepsvaart door de sluizen kunnen, zo meldt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg.

Concreet zullen op bijvoorbeeld de Dender opwaarts van Aalst of het kanaal Ieper-IJzer helemaal geen plezierboten meer kunnen varen. In het Gentse gaat het om verschillende sluizen. De beslissing viel gisteren na het overleg van de droogtecommissie.

Vanaf maandag gaat de beslissing in. Plezierboten zullen nog tot zondag geschut worden aan de sluizen om de thuisjachthaven te bereiken. De aanhoudende droogte en warme zomer liggen hebben ervoor gezorgd dat waterafvoer van de Vlaamse waterwegen zeer laag is. De neerslag van de voorbije dagen en de verwachte regenval zal geen zoden aan de dijk zetten voor een voldoende herstel van de watervoorraden.Dat stelt de waterwegbeheerder.

Kleinere kanalen niet toegankelijk

“Na de droogtecommissie is beslist dat de pleziervaart enkel nog door sluizen kan, samen met beroepsvaart. Afhankelijk van waar er beroepsvaart is, heeft dat een impact”, verduidelijkt woordvoerster Liliane Stinissen. “De kleinere kanalen waar geen beroepsvaart is, worden niet geschut.”

Omdat er geen beroepsvaart is, zullen plezierboten niet meer geschut worden aan of op de Gravensluis (kanaal Plassendale-Nieuwpoort), het Kanaal Bossuit-Kortrijk (sluis 9-10-11), de Dender (opwaarts sluis Aalst), het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, het Lokanaal, het Kanaal Ieper-IJzer, de Sluis Schipdonk (afleidingskanaal Leie) en de Verbinding Ringvaart naar kanaal Gent-Terneuzen via Gent (Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Tolhuissluis).

Aan of op volgende punten zijn lange wachttijden reƫel door de beperkte afmetingen van de sluizen en/of de beperkte trafiek van de beroepsvaart: Kanaal Bocholt-Herentals, Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, Zuid-Willemsvaart, Kanaal Briegden-Neerharen, Dijle, Kanaal Plassendale-Nieuwpoort, IJzer, Dender (sluis Aalst), Kanaal Leuven-Dijle en het Kanaal naar Charleroi.