In de vele steegjes van de medina en de brede lanen van Gueliz kan het aanbod overweldigend zijn. Laurence Leenaert gidst je langs haar favoriete adressen in Marrakesh.

La Famille

“Op slechts twee minuten wandelen van Rosemary, de nieuwe riad die ik recent in Marrakesh opende met mijn man Ayoub. Intussen kennen de mensen uit de keuken me supergoed omdat ik er zo vaak kom. Op het menu vind je enkel vegetarische gerechten terug, van lekkere salades tot flatbreads.”

lafamillemarrakech.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Sahbi Sahbi

“De uitbaters van Le Grand Café de la Poste openden dit jaar een nieuw restaurant met een volledig vrouwelijk team. Interessant is dat ze heel huiselijke gerechten serveren die je niet vaak op menu’s tegenkomt. Een aanrader is de tride: een soort pasta-stoofpotje met kip, linzen en ui.”

sahbisahbi.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Café Les Négociants

“Het oudste café van Gueliz waar locals hun lokale koffie – nous nous – komen drinken. Leuk om gewoon te gaan zitten en te kijken naar de mensen, een typisch Marokkaanse bezigheid.”

cafelesnegociants.com

Le Petit Cornichon

“Het restaurant van een van mijn beste vrienden. Lance Erwann serveert er Franse keuken in een Majorelleblauwe zaak op basis van lokale producten. Ook voor mij is het fijn om niet elke keer Marokkaans te moeten eten.”

@legrandcornichon



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Shtatto

“In deze hoogste rooftopbar van Marrakesh ontsnap je even aan de drukte van de medina. Niet met alcohol, maar wel met verfrissende sapjes.”

@shtattomarrakech



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

+61

“Uitgebaat door de Australische Cassandra Karinsky vormt dit restaurant dé hotspot van Marrakesh. Ze bereiden een moderne mix van de Australische en verschillende wereldkeukens, met focus op sharing.

plus61.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Magasin Général

“De Belgische uitbaters hadden in het verleden ook een riad, maar focussen zich nu op antiek en vintage meubelen. Ze bevinden zich in de industriële wijk Sidi Ghanem, niet ver van onze LRNCE-studio, net als veel jonge ontwerpers.”

magasin-general-marrakech.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Musée de la Palmeraie

“Als je aan de drukte wilt ontsnappen, raad ik deze prachtige tuin vlak bij de Fondation Benchaâbane aan, in een buitenwijk van de stad. In tegenstelling tot de Majorelletuin kom je er bijna geen toeristen tegen. Je laat je taxi best wachten om eenvoudig terug te keren.”

benchaabane.com