Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Nu de wereld stilaan opnieuw 'opent', kunnen we voorzichtig reisplannen maken. Deze week: de opmars van de alternatieve reisgids.

De Franstalige reisgidsen Papier worden uitgegeven door een 'micro maison d'édition' en ze brengen verhalen over kunst, design, reizen en gastronomie. De Papiers zijn een must voor foodies, maar je leest ook over designhotels, keramisten of kunstenaars. De makers wonen, werken en leven in Frans-Baskenland, meteen ook het thema van hun eerste editie. Ze geloven in een alternatief toerisme en tonen ook de weg naar verborgen of vergeten plekken. Deze zomer komt er een nieuwe gids uit, over Bretagne deze keer. 18 euro, te koop in geselecteerde boekhandels of online, editionspapier.fr De Engelstalige Lost Guides worden uitgegeven door de Britse Anna Chittenden, die al meer dan tien jaar in Singapore woont. Ze schreef tot hiertoe drie edities, over Tokio, Bali en Singapore. Het idee voor de reeks is gegroeid uit haar frustratie over bestaande reisgidsen die zoveel tips geven dat je nooit weet welke te kiezen. Haar boekjes zijn opgedeeld per regio en de curated tips zijn makkelijk te lokaliseren op geïllustreerde kaartjes. De Lost Guides hebben een unieke, vrolijke stijl en zijn meteen een mooi papieren souvenir. 20 euro, te koop in geselecteerde boekhandels of online, thelostguides.com Van boetiekhotels tot galerieën, onafhankelijke winkels, net geopende resto's, pubs: de Engelstalige Weekend Journals verzamelen concrete bezoektips voor 'design-conscious travellers'. De compacte gidsen kregen een minimale lay-out en focussen erg op fotografie, maar vertellen ook mooie anekdotes. Ze worden gemaakt door auteur Milly Kenny-Ryder, fotograaf Gabriel Kenny-Ryder en designer Simon Lovell. Er zijn al drie gidsen uit: Cornwall, Londen en de Provence. 20 euro, te koop in geselecteerde boekhandels of online, weekendjournals.co.uk