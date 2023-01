Van vegan brioche tot filmfestival: tips voor een buitengewoon weekend Berlijn

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: drie tips voor een weekendje Berlijn.

Van vrouwengevangenis tot hotel

Wilmina is een nieuw hotel in het hart van de wijk Charlottenburg. Het werd ondergebracht in een oud gerechtsgebouw en voormalige vrouwengevangenis. De tuinen van het complex zijn vandaag een oase, bijna een stadsjungle. In hetzelfde gebouw huist ook Amtsalon, een galerie en exporuimte. De kamers zijn ingericht in zachte kleuren en ademen zoveel rust dat je bijna vergeet dat je in het bruisende Berlijn slaapt.

Vanaf 153 euro, wilmina.com

Crème de Berlijn

Dé culinaire hit van het moment in Berlijn is deze maritozzo, die er zo verrukkelijk uitziet dat je moet aanschuiven bij de net geopende bakkerij The Sanctuary om er eentje te bemachtigen. Maritozzi zijn opengesneden briochebroodjes, opgevuld met slagroom. Ze zijn al langer een trend, maar de Italiaans-Duitse Federica Fronterré maakt ze zonder dierlijke producten en dat slaat aan.

thesanctuaryberlin.com

Crème de Berlijn © GF

Sterren kijken

Van 16 tot 26 februari vindt het jaarlijkse filmfestival van Berlijn plaats, een van de grootste publieke filmfestivals ter wereld. Dat wordt sterren kijken op en naast het scherm, met onder meer Kirsten Stewart als juryvoorzitter. Er gaan ook enkele Belgische films in première zoals Zeevonk, het speelfilmdebuut van Domien Huyghe en Inside, een Grieks-Belgische coproductie met Gene Bervoets en Willem Dafoe.

berlinale.de

Sterren kijken © GF