Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: stadshotels.

Wijn drinken, antiek shoppen - Tongeren

Vinotel X is een nieuw concept op een onverwachte plek, Tongeren. In de namiddag staat er afternoontea op het menu, 's avonds kun je aperitieven in de wijnbar en 's nachts overnachten in het hotel op dezelfde locatie. Je slaapt in een gerenoveerd herenhuis op amper vijftig meter van de beroemde antiekmarkt van Tongeren. Vanaf 140 euro per nacht, vinotelx.be Een kosmopolitische nieuwkomer in het centrum van Gent is Yalo. Of je er nu slaapt of niet, de lobby en het café-restaurant zijn voor iedereen een must-visit. Het decor? Hangplanten, perzikkleurige sofa's, goudkleurige lampen en een glazen dak. Ook de kamers zijn ingericht in die warme, weelderige stijl en hebben een platenspeler, minibar en televisie met chromecast-functie. Vanaf 129 euro per nacht, yalohotel.com The Scott Hotel in Brussel knipoogt naar de jaren 1920 en schrijver F. Scott Fitzgerald. De sfeer is chic meets cocooning, met fluweel en hier en daar wat glitter. De kamers op de bovenste verdieping kijken uit over de Brusselse daken en The Fitz Bar op de gelijkvloerse verdieping serveert cocktails recht uit The Great Gatsby. Vanaf 75 euro per nacht, thescotthotel.be