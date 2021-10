Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste reistips.

Eetlust & nachtrust

Goed eten, lekker slapen is een gids met 21 slaapplekken in Nederland waar het eten een ommetje waard is. Auteur Judith Noyons brengt ook interviews met de koks of eigenaars, plus ideeën voor wandel- of fietstochten. De verblijfplaatsen hebben namen zoals Mooirivier, De Jufferen Lunsingh of Gasterie De Lieve Hemel en alleen al daarom is bladeren door dit boek een plezier. Goed eten, lekker slapen, Judith Noyons, 22,50 euro, Uitgeverij Fjord. De toeristische dienst van Portugal lanceert een onlineplatform voor wijnliefhebbers waar je info vindt over verblijven aan domeinen en activiteiten in de buurt. De website toont dat een nieuwe generatie wijnmakers, architecten en hoteliers samen het klassieke wijntoerisme hertekenen. Zo vind je ten zuiden van Porto de foodhub World of Wine. Oude pakhuizen aan de Douro zijn er gerenoveerd tot musea, restaurants en kelders, allemaal in het wijnthema. portuguesewinetourism.com We mogen weer de Atlantische Oceaan over en zo komt een sneeuwtrip naar Canada binnen bereik. De LA Cabin Ride & Sleep staat in de bergen ten noorden van Quebec. Eigenaars Nick en Marie-Catherine zijn outdoorfanaten en bouwden hun A-frame cabin op Mont Tourbillon, een van de hoogste pieken in de omgeving. In de winter heb je hier aan de open haard zicht op een eindeloze verzameling besneeuwde boomtoppen. Vanaf 392 euro per nacht voor vier personen, lacabin.info