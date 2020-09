Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Ze verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week: de Côte d'Azur.

1. Slapen in pastel

Een hoteltip in Nice is Hotel Amour, dat vorig jaar zijn roze deuren opende. Net zoals de twee gelijknamige zusjes in Parijs, baadt ook dit hotel in pastelkleuren. De kamers zijn compact, de prijzen ook. Je slaapt er al voor minder dan 100 euro, inclusief toegang tot het dakzwembad op de zevende verdieping. Hotel Amour is e...

Een hoteltip in Nice is Hotel Amour, dat vorig jaar zijn roze deuren opende. Net zoals de twee gelijknamige zusjes in Parijs, baadt ook dit hotel in pastelkleuren. De kamers zijn compact, de prijzen ook. Je slaapt er al voor minder dan 100 euro, inclusief toegang tot het dakzwembad op de zevende verdieping. Hotel Amour is een trendsetter. Logisch, want een van de oprichters is Thierry Costes, van de legendarische familie die in Parijs onder meer Hôtel Costes uitbaat.hotelamournice.frIn Nice is Bocca talk of the town, een nieuw restaurant met tapasbar en 250 vierkante meter dakterras. Op het menu staat onder meer een riz du pêcheur, een paella met vis die elke dag vers gevangen wordt. De chef zocht inspiratie in de Middellandse Zee en de sommelier serveert een eigen cuvée rosé.boccanissa.com Voor une escapade azuréenne moet je in de vernieuwde Beach Club van het Carlton hotel in Cannes zijn. Het thema? Geel versus blauw. Van de matrassen tot de zetels, menukaart en cocktails: alles kleurt hier zoals de zon. Zelfs als je niet in het hotel verblijft, kun je in de club een dagje loungen (en mensen kijken). Een zonnebed huren kan vanaf 65 euro. carltoncannes-thebeachclub.com Op een halfuurtje van Cannes vind je in Juan-les-Pins het net geopende Hôtel le Sud. De aanpak is kleinschalig (29 kamers), het interieur mediterraan (streepjes overal) en de zee vlakbij (vijf minuten wandelen, langs dennenbomen). Je ontdekt er ook het werk van de Franse illustrator Franck Lebraly, die zeetafereeltjes op de muren tekende. hotellesud.com