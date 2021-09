Nu de wereld opnieuw 'opengaat', kunnen we weer voorzichtig plannen maken. Reisjournaliste Veerle Helsen deelt de beste bestemmingen en de tofste adressen.

Huur een avontuur

Travelbase is een relatief nieuwe Belgische reisorganisatie die avontuurlijke trips uitstippelt. Je kunt ze solo boeken, in groep, voor langer dan een week of voor tweedaagse microavonturen. Denk aan een kanoreis, een kajaktour of een trip met een 4x4 met pop-uptent langs Scandinavische fjo...

Travelbase is een relatief nieuwe Belgische reisorganisatie die avontuurlijke trips uitstippelt. Je kunt ze solo boeken, in groep, voor langer dan een week of voor tweedaagse microavonturen. Denk aan een kanoreis, een kajaktour of een trip met een 4x4 met pop-uptent langs Scandinavische fjorden of eenzame landschappen. Achter Travelbase staat een jong team. Elke vraag via mail of social media wordt nog dezelfde dag beantwoord. travelbase.eu Ein-de-lijk is het bijna zover: we kunnen weer op skireis. In het beroemde Franse skioord Val Thorens werden tijdens de coronapauze veel nieuwigheden bedacht, zoals een schaatsbaan in het dorpscentrum. Reizigers die de drukte op zonneterrassen willen vermijden, kunnen bij pisterestaurant Le Caribou terecht in aparte gezellige minichalets. Ook nieuw is Hôtel Marielle, dat uit de jaren zeventig dateert, maar onherkenbaar gerenoveerd werd tot hedendaags skihotel met ouderwetse glitz & glam. valthorens.com, hotelmarielle.com, vanaf 180 euro per nacht Bij het Nederlandse Evan Travel kun je een elektrische camper huren. Eigenaars Erik en Pjotr bouwen klassieke Volkswagen T2's om naar een elektrisch systeem met tweedehands Teslabatterijen. Opladen onderweg gebeurt via laadpalen voor elektrische wagens, of eenvoudig (maar trager) op het elektriciteitsnetwerk van een camping. Bereid je voor op slow travel, want een opgeladen bus kan ongeveer 150 kilometer afleggen. Vanaf 159 euro per nacht, evan.travel