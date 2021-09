Nu de wereld opnieuw 'opengaat', kunnen we weer voorzichtig plannen maken. Reisjournaliste Veerle Helsen deelt de beste bestemmingen en de tofste adressen.

3x purperen hei

Nog tot midden september staan onze heidelandschappen in bloei. Waar scoor je dit weekend paarsgekleurde foto's zonder filter? Drie tips.

Nog tot midden september staan onze heidelandschappen in bloei. Waar scoor je dit weekend paarsgekleurde foto's zonder filter? Drie tips. 1. Kalmthoutse HeideEen betoverende dronevideo op de Facebookpagina van het park toont de paarse weg. Vraag naar de beste wandelroute in de bezoekerscentra. grensparkkalmthoutseheide.com 2. Mechelse HeideEen van de grootste heidegebieden in ons land vind je op de grens met Nederland, vlak bij Maastricht.natuurenbos.be/mechelseheide 3. DrongengoedIn dit landschapspark wordt al enkele jaren hard gewerkt aan heideherstel.meetjesland.be/landschapspark-drongengoed en natuurpunt.be/ Antiparos is een eiland van discrete charme en rust, in tegenstelling tot bekendere Griekse bestemmingen. Nieuwkomer op het kleine eiland zijn de luxevilla's van The Rooster, gebouwd met lokale, rustieke stenen en ingericht met zoveel zuiderse vibes dat je meteen wilt verhuizen. Luide partymuziek past niet meteen in het decor, in de kamers staan geen televisies en op het strand geen rijtje ligbedden of loungezetels. The Rooster biedt een andere kijk op de clichématige Griekse strandvakantie. theroosterantiparos.com, vanaf 172 euro per persoon per nacht inclusief ontbijt in een farmhouse met privézwembad.In Zuienkerke, tussen Brugge en de kust, kun je slapen op het water. Bij Vlotkamp boek je een tent op een drijvend platform, te bereiken via een kanotocht(je). De vlotten zijn genoemd naar vissen in de waterplas en slapen kan in de stekelbaars, vlagzalm & co. Elektriciteit is er niet, een oplaadbare lamp wel. Op het vasteland vind je een pop-upbar, ontbijtbuffet en douche.Open tot eind september, vanaf 120 euro per nacht voor 2 personen, kinderen slapen op matjes zonder extra kosten, vlotkamp.be