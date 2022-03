Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Live in bloei

Washington viert van 20 maart tot 17 april het National Cherry Blossom Festival. In 1912 schonk de burgemeester van Tokio drieduizend Japanse kersenbomen aan de Amerikaanse stad en elk jaar vanaf eind maart kleurt de stad helemaal roze. Op het programma staan onder meer een bloemenparade, een kunstroute en een wedstrijd Petal Porches, waarbij inwoners strijden om de titel van mooist versierde bloemenportiek. De website van het festival heeft een Bloom Cam waar je de bloei live kunt volgen. nationalcherryblossomfestival.org Zowel het Belgische Natuurpunt als de Nederlandse instantie Natuurmonumenten bundelen op hun website wandelingen langs 'uitbundige sneeuwklokjes, pimpelpaarse krokussen en bloeiende hazelaars'. Dat zijn de bloemen die al vroeg in het seizoen te bewonderen zijn. De voorjaarsroutes slingeren langs bos, landgoed, akker of weiland en zijn gratis te downloaden. natuurmonumenten.nl/wandelen-langs-voorjaarsbloemen en natuurpunt.be/pagina/wandelen-tussen-lentebloemen Nederland staat bekend om zijn tulpenvelden, maar ook het Turkse Istanboel heeft een speciale band met de vrolijk gekleurde bloemen. Elk jaar in april is er het Lale Festivali, de maand van de tulp. De voorbije decennia werden in de stad meer dan dertig miljoen tulpen geplant en die bloeien van april tot begin mei. De tulp is een nationale bloem in Turkije. Een van de bekendste tulpenhotspots is het Emirgan Park met meer dan honderd variëteiten.