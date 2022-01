Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Mexicaanse hitte

Als je naar foto's van Elaisa kijkt, raak je instant in wellnessmood. Dit kuuroord ligt verborgen in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg, in een spectaculaire groene setting. Elaisa is een ontdekkingsreis langs faciliteiten die in België weinig bekend zijn, zoals een temazcal (Mexicaanse zweethut), laconium (waar je gescrubd wordt voor de sauna), of rose quartz sauna (met de zachte geur van rozen). Je boekt er ook meditatiesessies, holistische behandelingen, yoga en veel meer. dagentree vanaf 48 euro, avondtarief 32 euro, elaisawellness.com Domaine de Ronchinne is een hippe hotelspa in Maillen nabij Namen. Je vindt er niet alleen een gerenoveerd 19de-eeuws kasteel met slaapkamers, maar ook boomhutten, een loft cube, wijnkelder en een boomgaard. De wellness werd ontworpen door Lionel Jadot, die naar gewoonte tovert met warme materialen. Je kunt er op plantenwandeling tussen hamam, sauna, Scandinavisch bad en verwarmd buitenzwembad. Vanaf 79 euro per nacht voor een tweepersoonskamer, inclusief toegang tot het wellnessgedeelte, domainederonchinne.be Hotel Ayuryoga ligt in Wortegem-Petegem in het hart van de Vlaamse Ardennen. Tot rust komen doe je in oosterse sferen tijdens een ayurvedische massage of yogalessen en met een spa, sauna, dompelbad en hamam kan het relaxfeest niet op. Ayuryoga heeft een eigen, vegetarisch restaurant en een uitgebreid menu detoxweekends. Voor gasten die niet overnachten zijn er dagarrangementen. Tweepersoonskamer incl. ontbijt vanaf 117 euro per nacht, ayuryoga.be