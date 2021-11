Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Zonnige winter

Marokko is een interessante bestemming voor wie tijdens de winter een zonzekere, betaalbare vakantie wil. Touroperator TUI breidt z'n aanbod naar Marokko nu uit. Vanuit België vliegt TUI fly vanaf eind november naar negen Marokkaanse luchthavens. Onder de bestemmingen vind je bekende steden zoals Marrakesh en Agadir, maar ook verrassende plaatsen in het noorden van het land zoals Nador, Oujda of Al Hoceima. Je kunt enkel een vliegtuigticket boeken, of kiezen voor een pakketreis. tui.be Wie de populaire expo Van Gogh, The Immersive Experience dit voorjaar in België miste: ze trekt verder de wereld rond. In de tentoonstelling krijg je geen echte kunstwerken van Vincent van Gogh te zien, maar word je ondergedompeld in zijn werk via digitale, bewegende reproducties die de ruimte vullen, van vloer tot plafond. Zo voelt elke expokamer alsof je een schilderij binnenwandelt. Dit najaar onder meer in Londen, Wenen, New York en Miami, vangoghexpo.com en van-gogh-experience.com Vanuit Brussel in zes uur de Franse Alpen bereiken? Dat kan, via de Thalys Sneeuw. Die spoort dit jaar opnieuw richting onder meer Moûtiers, Aime-la-Plagne of Bourg-Saint-Maurice. Van daaruit is het via bus of taxi nog een klein uur rijden naar enkele van de grootste Franse skistations zoals Val Thorens of Tignes. Opstappen kan in Brussel of Antwerpen en ook je skimateriaal kan mee op de trein. Vanaf 55 euro voor een enkele reis, thalys.com