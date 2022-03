Deze luxueuze hotels streken in neer in Europa.

1--Amalfi

Voor het eerst in vijftien jaar streek er een nieuw en luxueus vijfsterrenhotel neer aan de Italiaanse Amalfikust. Borgo Santandrea, gelegen aan de bekende kliffen van de regio, biedt naast een privéstrand voor zijn gasten ook drie restaurants, twee bars en een prachtige tuin. Het interieur wordt gekenmerkt door Italiaans topdesign van onder meer Molteni&C en creaties van lokale artiesten en vakmensen. Dolce far niente, met zicht op zee.

Vanaf 528 euro, borgosantandrea.it

© GF

2--Madrid

De Amerikaanse ondernemer en hotelier Ian Schrager zit niet stil. Nadat hij eerder luxueuze boetiekhotels opstartte in New York, Dubai, Shanghai en Londen, opende deze maand nu ook Edition Madrid de deuren. Met een cocktailbar, twee bekroonde chefs aan boord en het grootste rooftop zwembad van de stad belooft Schrager alvast de nodige luxe, binnenkort volgen nog een eigen club, gym en uitgebreide wellnessruimte.

Vanaf 742 euro, editionhotels.com/madrid

3--Londen

Eind februari opende het nieuwe hotel One Hundred Shoreditch in het hartje van de Londense wijk, nu ja, Shoreditch. De 258 kamers en suites staan vol designmeubels, van Verner Pantons creaties voor Vitra tot stoelen van het kleurrijke Franse label Moustache. Naast een restaurant en wijnbar herbergt het hotel ook een heuse rooftop bar met zicht over de stad. In de hoogsteigen kunstgalerie en art space van het hotel snuif je dan weer cultuur op, dankzij een selectie van internationale hedendaagse kunst.

Vanaf 175 pond, onehundredshoreditch.com

3 © GF

