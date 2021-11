Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Night at the Villa

Naast het fonkelende reuzenrad en de glimmende kerstmarkt, kun je deze winter in de buurt van Rijsel ook naar een ander soort lichtjes gaan kijken. De beroemde Villa Cavrois van architect Mallet-Stevens, op een kwartiertje rijden, organiseert drie nocturnes waarbij het modernistische gebouw indirect verlicht wordt en zich van een andere kant laat zien dan overdag. 22/12, 05/01 en 03/02, tickets voor 12,50 euro, villa-cavrois.fr Op wandelafstand van het centrum en treinstation Lille-Flandres vind je het recent geopende designhotel OKKO. Bij een verblijf zijn leuke extraatjes inbegrepen zoals gratis aperitief plus snacks en late check-out (tot 14 u) in het weekend. Vanaf 76 euro voor een tweepersoonskamer, okkohotels.com Het LaM omschrijft zichzelf voluit als 'Lille Métropole Museum voor Moderne Kunst, Hedendaagse Kunst en Brut Art' en is daarmee een van de weinige musea in Europa die de drie stromingen combineert. Nog tot eind februari loopt er een grote kunstexpo met meer dan honderd werken van Paul Klee, de Zwitserse kunstenaar die bekendstond om zijn eenvoudige, bijna kinderlijke portretten en droomtekeningen met zachte kleuren. Paul Klee, entre-mondes, 10 euro, musee-lam.fr