Van IJsland tot Portugal: 3 reisboeken om bij weg te dromen

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week zoekt ze inspiratie voor het nieuwe jaar in drie prikkelende reisboeken.

Atlas voor hedonisten

Uitgeverij Mo’media heeft een nieuwe reeks reisboeken voor reizigers en thuisblijvers om een stad of land op een andere manier te leren kennen. Een koffietafelboek waarin je op voorhand al wegdroomt. De serie kreeg de leuke ondertitel Kleine atlas voor hedonisten. De laatste nieuwkomer bundelt verhalen over IJsland, eerder verschenen al Corsica, Venetië en Berlijn. 29,95 euro.

IJsland: kleine atlas voor hedonisten

Het andere reismagazine

Lodestars Anthology is een onafhankelijk magazine-meets-journal dat in elke editie focust op één land of regio. Met verhalen, foto’s, interviews en illustraties schetsen ze een alternatief beeld van een bestemming. Slow journalism op zijn best. De nieuwste uitgave focust op Ierland, vorige edities gaven een andere kijk op Spanje, Wales en Griekenland. 17 euro, te koop in de betere Belgische magazinewinkel zoals IMS in Antwerpen.

Lodestars Anthology: Issue 16, Spain © GF

Portugal, een handleiding

Het redactieteam van het beroemde magazine Monocle gidst je in dit boek langs hippe hotels, verborgen tasca’s, afgelegen stranden en hedendaagse architectuur in Portugal, van het vasteland tot de Azoren. Je krijgt in The Monocle Handbook ook suggesties voor treinreizen en interviews met de creatievelingen die Portugal vandaag op de kaart zetten. 40 euro.