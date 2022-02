Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: uitjes met het hele gezin.

Wild plan

Nomadsland is een pop-upcamping in Massembre, op de Belgische grens met Frankrijk. Je slaapt er in het midden van een natuurpark in Mongoolse joerten met ouderwetse kachel. Tijdens wandeltochten spot je reeën, dassen of damherten en opwarmen doe je in de sauna of houtgestookte hottub. Wie wil, kan deelnemen aan yogalessen of een workshop brood bakken op houtvuur en om het helemaal gezellig te maken zijn aan de receptie gezelschapsspelletjes te leen en brengt een kampvuur 's avonds warmte. Vanaf 480 euro voor een weekend in een tweepersoonsyurt, nomadsland.eu Inspiratie voor de volgende gezinsvakantie gezocht? De Kleine Globetrotter is een Nederlandse website, Instagrampagina en reismagazine voor ouders. Marlieke en Renee geven er tips voor kindvriendelijke uitjes dicht bij huis, citytrips met een puber of droomreizen ver weg. Vier keer per jaar brengen ze een eigen magazine uit en in de laatste editie trekken ze onder meer naar IJsland, Marokko en Lille. kleineglobetrotter.nl De naam van Hotel Jerom in Kalmthout is een knipoog naar Willy Vandersteen. Op enkele kilometers van het hotel ligt het Suske & Wiske-museum. Nog dichterbij ligt de Kalmthoutse Heide. Het hotel heeft kamers met een slaapmezzanine voor kinderen en de eigenaars delen op hun website tips voor gezinsactiviteiten. Vanaf 116 euro voor een tweepersoonskamer, 179 euro voor een familiekamer, hoteljerom.com