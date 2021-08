Reizen in je hoofd, daar zijn boeken perfect voor. Of het nu een druilerige zomerdag is, dan wel of je goed ingesmeerd naast het zwembad ligt, een boek kan je wegvoeren naar verre oorden en je spannende avonturen doen beleven. Wij verzamelden boekentips, oud en nieuw, die je in je hoofd doen reizen, telkens rond een ander thema. Deze week: op den buiten.

Voor hopeloze gevallen

Een auteur die de streek waar hij over schrijft als zijn broekzak kent, dat voel je. En zo is het met Tommy Wieringa in het Twente waar De Heilige Rita zich afspeelt. Als een Russische piloot neerstort in zijn veld, verzorgt Aloïs Krünzen samen met zijn gezin de man. In Mariënburg gebeurt nooit iets, dus dit is Een Groot Evenement. Veertig jaar later is het Paul die voor zijn vader Aloïs zorgt in dat dorp waar nog altijd niet veel gebeurt en iedereen zo snel mogelijk weg wil, maar waar de buitenwereld in de vorm van Chinese, Russische en Pools migranten zijn intrede heeft gedaan. Rita is de patroonheilige van de hopeloze gevallen, en zo leer je er wel wat kennen in dit boek. Eenzame, machteloze, vastgeroeste mensen die vinden dat het vroeger beter was, omdat de wereld nu te snel en te groot is.

Ze is eigenzinnig, Batsheba Everdene, en als ze van haar oom een boerderij erft, is ze van plan om die helemaal zelf te runnen. Niet vanzelfsprekend in het Victoriaanse Engeland. Voor haar geen echtgenoot, denkt ze. Voor even, want zowel de stil-water-diepe-grond-herder Gabriel Oak, haar rijke buurman William Boldwood en de spannende soldaat Francis Troy dingen naar haar hand. Je hebt misschien de mooie verfilming met Carey Mulligan en Matthias Schoenaerts gezien, maar laat dat u niet tegenhouden, het boek is zeker ook je tijd waard.Ver weg van het stadsgevoel, van Thomas Hardy, 1874.Zijn eigen kudde schapen, dat is alles wat Bjart van het Zomerhuis wil. Financiële onafhankelijkheid dus, en noch zijn familie, noch het afschuwelijke weer en harde leven op het IJslandse plattenland zullen hem tegenhouden. Halldór Laxness kreeg in 1955 de Nobelprijs voor Literatuur en staat bekend als een schrijver met filosofische neigingen en gevoel voor humor. Dit boek voert je ver weg van steden en zelfs dorpen, naar een vallei waar elk personage een strijd levert om te overleven, en communicatie gepast stroef verloopt, ook tussen mensen die elkaar graag zien. Vrolijk word je er niet van, maar dat doet niets af aan de schoonheid van het verhaal en Laxness' poëtische taal.Onafhankelijke mensen, van Halldór Laxness, 1946.Duizelingwekkend, vond de Volkskrant deze debuutroman over de Luberon. Als een storm een soort landverschuiving veroorzaakt, ontdekt de buurman van het hoofdpersonage eeuwenoude voorwerpen. Samen bewaren ze hun geheime vindplaats, tot de officiële instanties onraad ruiken. Mak-Bouchard schrijft niet gewoon een verhaal dat zich afspeelt in zijn geboortestreek, hij dompelt je volledig onder in de natuur en de geschiedenis, doet je mee dromen met de visioenen van het hoofdpersonage, geeft recepten en laat je zelfs uitgebreid kennismaken met de kat des huizes. In 2020 kreeg dit boek in Frankrijk de prijs voor het beste debuut, en dat is meer dan terecht.Het lied van de Mistral, van Olivier Mak-Bouchard, 2021.Een tiener die van huis wegfietst en nooit meer gezien wordt, het is een nachtmerrie voor de achterblijvers. In het geval van Marianne, de wegloper, kan haar moeder de zoektocht naar haar verdwenen dochter niet loslaten, wat dan weer het leven van haar zus Nicole moeilijk maakt. Marianne volgde een man naar een onbewoond eiland, kreeg een dochter, Pup, en zag haar idyllische omgeving veranderen in een hel. Meer over de plot vertellen zou het plezier vergallen, maar een goede raad: begin vroeg op de dag in deze psychologische thriller, want de kans bestaat dat je hem in een ruk wil uitlezen.Vogeleiland, van Marion Paux, 2021.Het leven in de Australische outback is zwaar in 1978, en soms ook eenzaam voor de mensen die mijlenver van andere mensen wonen. Sybils oudste zoon zou de boerderij overnemen, maar hij vertrok en kwam niet meer terug. Haar tweede zoon Ben trouwde met een Brits meisje, en die Kate vindt niet meteen haar draai in het lege, immense landschap. Dus bedenkt Sybil samen met har vriendin Rita, die bij de Flying Doctors werkt, een boekenclub waarvoor een groepje vrouwen twee keer per jaar moeten samenkomen. Green schrijft geen Grote Literatuur, maar zal je wel meeslepen in het verhaal van vijf vrouwen en hun vriendschap. Handig is dat je ook boekentips krijgt, het gaat tenslotte over boekenclub.De leesclub aan het einde van de wereld, door Sophie Green, 2017.La Escapa, het is een toepasselijke naam voor het plekje waar de jonge vertaalster Nat naartoe trekt als ze haar draai niet meer vindt in de stad. Haar nieuwe huisbaas doet haar een hond cadeau, maar blijkt dan toch niet zo charmant. Als het huis dat ze huurt dan ook nog lijkt te verkruimelen, raakt Nat verstrikt in conflicten. Het dorpje aan de voet van El Glauco wordt, naast de vele andere vreemde figuren, een van de personages in dit boek vol onderhuidse spanningen, taboes en misverstanden. Ook al speelt het zich af in Spanje, het heeft iets van een Griekse tragedie, dit boek.Een liefde, van Sara Mesa, 2020.Het vraagt niet erg veel verbeelding, maar stel dat de wereld finaal naar de knoppen is, en je krijgt de kans om samen met het Collectief, een klein groepje gelijkgezinden, te gaan leven in het laatste stukje wildernis dat nog over is. Voorwaarde is dat je geen sporen achterlaat. Bea en Glen trekken met hun dochter Agnes naar die Wildernisstaat, en nemen ons mee. Een toekomstroman, heet dat dan, maar eentje met levendige beschrijving van de graslanden en bossen en ontroerend mooi geschetste liefdes tussen moeders en dochters. De nieuwe wildernis, door Diane Cook, 2021.Het is ondertussen een genre op zich, de bergroman, met klassiekers als Het Varken Aarde van John Berger en bestsellers als De Acht Bergen van Paulo Cognetti. Misschien daarom dat het boek dat Charles-Ferdinand Ramuz in 1926 schreef in 2019 eindelijk voor het eerst vertaald werd. Een groep herders brengt de kuddes schapen zoals elke zomer naar de Sasseneire-alpenweide; maar die wordt al twintig jaar niet meer gebruikt na mysterieuze gebeurtenissen waarbij slechts één herder van een hele groep de plek overleefde. Ook de dieren worden ziek en de herders en hun vee worden in quarantaine geplaatst. Ver weg van de bewoonde wereld gebeuren er vreemde dingen. Glorieus is een zwaar woord, maar dat is wat de natuurbeschrijvingen van deze auteur zijn.De grote angst in de bergen, van Charles-Ferdinand Ramuz, 1926.Verhalenbundels zijn niet ieders smaak, maar deze bundel van de Zwitserse Boekwijt zal je charmeren. De meeste verhalen spelen zich af op boerderijen, niet van het knusse soort, maar plekken met weidse vergezichten in een wilde omgeving. De meeste personages zijn aan de stille kant, en toch zijn dit geen muffe hard-labeurverhalen. Ook al gebruikt Boekwijt weinig woorden, haar omschrijvingen van de natuur zijn vlijmscherp en aangrijpend.Pels, van Naomi Rebekka Boekwijt, 2013.Bijna alle -stuk voor stuk geweldige- boeken van Jane Austen spelen zich af in slaperige stadjes op het Britse platteland, net als Woeste hoogten van Emily Brontë, Cold Comfort Farm van Stella Gibbons en Jamaica Inn van Daphne du Maurier.