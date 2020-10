Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Ze roadtript naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week: coronakoopjes.

In Mechelen trakteert de toeristische dienst op hotelovernachtingen: er loopt momenteel een 1+1-actie. Boek één overnachting en je krijgt de tweede zomaar voor niets. Toeristen ontvangen ook een 'Prikkelpakket', een gastronomische pas waarmee je lokale specialiteiten zoals het bier Gouden Carolus of een frietje bij Frituur Korenmarkt kunt ontdekken. De actie loopt tot eind december, visit.mechelen.be/logies Ook Genève haalt de gratiskaart boven. Toeristen krijgen er een cadeaubon ter waarde van 100 CHF (92 euro), geldig in meer dan 100 hotels, bars, restaurants en attracties. De Zwitserse stad geeft bovendien tot 65 procent korting op haar 'Geneva box'. In zo'n box zit een hotelovernachting plus een ervaring. Zo kun je op e-biketour door een wijngaard, of je eigen Zwitserse zakmes ontwerpen. geneve.comOok de Noord-Italiaanse regio Piemonte deelt extra's uit. Eén overnachting boeken geeft recht op twee nachten extra. De actie loopt nog tot eind dit jaar. Je kunt in de herfst of winter reizen, of je kunt alvast boeken voor volgend jaar, want het voordeel blijft geldig tot eind 2021. Wie met andere woorden nu een hotel boekt, kan volgend jaar wel erg goedkoop op vakantie. visitpiemonte.com