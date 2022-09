Van foto- tot levenskunst: ontdek de hotspots van Charleroi

Een grauwe industriestad is Charleroi allang niet meer. Wel de thuisstad van het grootste fotomuseum in Europa en een keur aan imposante panden, cultuurhuizen, shopadressen en een gevarieerde foodscene. Onze tips voor een citytrip bij de Carolos.

In 1987 nam het Musée de la photographie z’n intrek in het neogotische karmelietenklooster. Samen met de moderne vleugel werd het, met 6000 m2 het grootste fotografiemuseum van Europa, met een bibliotheek, documentatiecentrum, ontdekkingsruimte, museumshop en -park. De permanente collectie covert de geschiedenis, van de daguerrotypes tot op vandaag, en toont telkens zo’n 800 items uit het archief van 80.000 foto’s en bijna 3.000.000 negatieven. Ook mooie tijdelijke tentoonstellingen volgen elkaar op.

© Le Musée de la Photographie

NOG MEER CHARLEROI

Trek na je museumbezoek zeker de stad in. Magistrale panden, urban vibes, gastronomische uitschieters en gezellige boekenwinkels: met deze tips voor nog meer cultureel vertier en de fijnste eet- en shopadressen kom je vast nog tijd te kort.

Beton voor kunst en cultuur

Charleroi heeft tal van culturele centra en artistieke concepten die alleen al om de setting een bezoekje waard zijn.

BPS22 Musée d’art de la Province de Hainaut © BPS22 – Fabien DR

BPS22

De Waalse referentie voor hedendaagse kunst. Achter de neoklassieke façade – het gebouw dateert van de Wereldtentoonstelling in 1911 – zit een imposante exporuimte uit beton, ijzer en staal. De thema’s gaan van gerenommeerde Belgische en internationale artiesten tot originele tentoonstellingen over punk of voetbal.

Boulevard Solvay 22, bps22.hainaut.be

Asphalte

BPS22 organiseert sinds 2012 tweejaarlijks de urban art biënnale Asphalte. Je kan in het centrum nog steeds op zoek naar de muurschilderingen van de verschillende edities.

Startpunt: Boulevard Solvay 2

Eden

Het cultuurcentrum Eden in hartje stad organiseert concerten, theater en events. Blijven eten kan ook, aan de lange bar van gegoten beton, in het mooi vormgegeven gebouw.

Boulevard Jacques Bertrand 1, eden-charleroi.be

© Eden

Quai10

Dit concept focust op interactieve technologie en bewegende beelden vanuit een culturele en pedagogische invalshoek. Het heeft vijf bioscoopzalen, een brasserie en een gaming space waar de selectie gebeurt op basis van originaliteit en verbeeldingskracht.

Quai Arthur Rimbaud 10, www.quai10.be

Rockerill

Een oude staalfabriek werd omgebouwd tot cultureel complex plek met expositiezaal voor lokale kunst, eentje voor tijdelijke tentoonstellingen, een concertzaal en een grotere evenementruimte.

Rue de la Providence 136, www.rockerill.com

Urbex

Door het industriële kantje, meer bepaald de verlaten panden en sites, kan Charleroi op grote interesse rekenen van de Urbex-scene. Ga op zoek naar koolmijn Charbonnage du Gouffre N10, de in onbruik geraakte Métro Léger of de vervallen Powerplant IM

Charbonnage du Gouffre © iStock

Voer voor foodies

Je blijft in Charleroi zeker niet op je culturele honger zitten maar ook de innerlijke mens wordt er graag gesterkt. Enkele tips, van lunch tot diner, bar tot bakker.

La Manufacture Urbaine

Over drie verdiepingen rond een atrium in een oude drukkerij zit zowel een brasserie, koffiebranderij, artisanale bakkerij, microbrouwerij, bar en restaurant als een expo-, podium-, workshop- en eventruimte. Het accent ligt op lokale productie met dito producten en duurzaamheid.

Rue de Brabant 2, lam-u.com

© La Manufacture Urbaine

Cluber sandwich corner

De geroemde broodjes van Cluber worden meticuleus samengesteld met verse producten.

Rue du Pont de Sambre 8, Cluber Sandwich Corner

Chez LoLotte

Klein populair lunchcafé, met een wisselend menu van broodjes, slaatjes, soep of zoets.

Avenue du Général Michel 13

Manolo Bar

Restobar om te aperitieven met cocktails en tapas of lunch/diner in mediterane stijl met piadini, pasta of een slaatje.

Rue de Montigny 6, www.manolobar.be

Sotto il Ponte

Naast de mooie Galerie Jacques Cerami (op nummer 346) ligt de al even uitstekende trattoria (13/20 bij Gault&Millau) van dezelfde familie.

Route de Philippeville 342

Le Mont-à-Gourmet

De creatieve gastronomische keuken van chef – en Eerste Kok van België 2020 – Nicolas Tournay. Op loopafstand van het fotomuseum en met mooie Gault&Milleau-score (14/20).

Place Communale 12, www.lemontagourmet.be

Chez Duche

Populair buurtrestaurant met wisselende kaart. Betaalbare Franse keuken, de specialiteit van het huis is paardenvlees.

Avenue de Waterloo 5, chezduche.be

Restaurant Chermanne

Chef Stéphane Chermanne (14,5/20 bij Gault&Millau) leerde de regels van de kunst, lang geleden, bij Comme Chez Soi en past ze toe op zijn zelfgekweekte groentjes en seizoensgebonden gerechten.

Avenue de l’Europe 62, www.restaurantchermanne.be

© Restaurant Chermanne

Portus Cale

Buiten het centrum maar zeker de omweg waard voor wie dol is op gegrilde vis en goeie Portugese keuken.

Chaussée de Bruxelles 139

Delphes

Topplek voor liefhebbers van echte Griekse keuken (en inrichting), vlakbij Parc Charleroi.

Rue Willy Ernst 3

Shoppen: van Molière tot Chanel

Bovenop de verschillende winkelcentra, is de stad geplaveid met toffe onafhankelijke zaakjes. Een selectie.

© Librairie Molière

Librairie Molière

Deze onafhankelijke boekenwinkel opende in 1983 in het oude Hôtel des Postes en is de grootste van Wallonië. Je vindt er boeken uit alle takken van het literaire landschap.

Boulevard Joseph Tirou 68, www.moliere.com

Livre ou Verre

Ook de Carolos hebben hun gezellige café-boekenwinkel voor een aperitiefje of taart op een berg leesmateriaal. Ze organiseren vaak muzikale en andere thematische events.

Passage de la Bourse 6, livreouverre.be

Maison Pilloy

Het charmante winkeltje verkoopt de lokale kogelvormige chocolaatjes (in de vorm van steenkool), de ‘Gayettes du Pays Noir’ en maakt er zelfs ijs van.

Rue Neuve 60

Tess

Modeboetiek met mooie merken: van Essentiel Antwerp, Xandres en Anine Bing tot American Vintage, Samsøe & Samsøe en Clio Goldbrenner.

28 rue de Dampremy, boutiquetess.be

Troc’Inn

Upscale tweedehands-walhalla voor vintage Vuitton, pre-loved Chanel en budgetproof Delvaux.

Rue de Montigny 19, trocinn.be

GROENE BUREN

Nog tijd over of een meerdaagse trip gepland? Deze aanraders liggen vlakbij.

Les Lacs de l’ Eau d’Heure.© iStock

Les Lacs de l’ Eau d’Heure

Ga uitwaaien bij de 5 meren in een beschermd natuurgebied van 600 hectare met 300 kilometer aan wandel- en fietspaden. Het grootste merengebied van België.

Thuin

De hangende tuinen en het 17de-eeuwse Belfort leverden het stadje een plaats op de Werelderfgoedlijst op. Via borden volg je het verhaal van de stad, de streek en de Samber.