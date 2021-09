Nu de wereld opnieuw 'opengaat', kunnen we weer voorzichtig plannen maken. Reisjournaliste Veerle Helsen deelt de beste bestemmingen en de tofste adressen.

Stay + dinner

Een opvallende trend vandaag: foodiehotels. House of Jöro in het Engelse Sheffield is een mooi voorbeeld. Jöro is een hip restaurant met vier even hippe hotelkamers op vijf minuten wandelen. Je kunt er enkel slapen, maar evengoed een voordelig pakket 'stay + lunch' of 'stay + dinner' boeken. Wie 's avonds nog dorst heeft, kan snuisteren in een reeks wijnen van het restaurant en betalen volgens het principe van een honesty bar. Vanaf 110 euro voor een tweepersoonskamer, vanaf 197 euro voor een overnachting inclusief vijfgangenlunch en ontbijt voor twee, jororestaurant.co.uk Tip voor deze Indian summer: de 'aquatische ring' is een houten cirkel op het beroemde meer van Genève. Je kunt er dobberen, duiken, zwemmen of gewoon pintjes drinken. De ring is gebouwd op wandelafstand van enkele stadsstranden in de populaire buurt Eaux-Vives. Er rijden elektrische driewielers die afhaalmenu's, drankjes en ijs verkopen. myswitzerland.com/nl-be/interesses/een-strand-in-het-stadscentrum-van-geneve September is hét moment voor een citytripje. Naar Brugge bijvoorbeeld. Nog tot eind oktober kun je de Triënnale bezoeken, een gratis kunstenparcours langs installaties binnen en buiten. Bovendien pakt het stadsbestuur uit met een waardebon ter waarde van vijftig euro voor wie een verblijf van twee nachten boekt. De bon mag je spenderen in restaurants, musea of - waarom niet - aan de beroemde bootjes. triennalebrugge.be, meer info over de waardebon op visitbruges.be