Nu de wereld opnieuw 'opengaat', kunnen we weer voorzichtig plannen maken. Reisjournaliste Veerle Helsen verzamelt elke week interessante reistips.

Treinen naar Schotland

Sinds deze maand kun je makkelijk en goedkoop met de trein naar Schotland. De nieuwe spoorwegmaatschappij Lumo verbindt Londen met de Schotse hoofdstad Edinburgh. De treinen rijden verschillende keren per dag en doen er ongeveer vier en een half uur over. De maatschappij pakt uit met groene beloften: de treinen zijn honderd procent elektrisch en de helft van de menu's aan boord vegan. Vanaf 19,90 pond voor een ticket Londen-Edinburgh, lumo.co.uk Verschillende landen openen begin november opnieuw hun grenzen voor toeristen. Onder meer in Argentinië, Ierland, enkele Thaise eilanden en de Verenigde Staten komt er een einde aan de reizigersban. In de VS heeft die meer dan achttien maanden ononderbroken geduurd. Alle genoemde bestemmingen zijn formeel in de reizigers die ze toelaten: enkel als je gevaccineerd bent, krijg je toegang tot het land. Nieuw in West-Vlaanderen: het pop-upconcept Chalet. Je boekt een houten hut met 180 graden uitzicht op een unieke locatie. De hut is ruim twee uur van jou, en terwijl je de omgeving inademt, komen chefs en sommeliers streekproducten voorstellen. Eind deze maand en begin november duikt Chalet op bij Belgisch wijndomein Entre Deux Monts in Heuvelland. Een slaaptip is Airbnb Chaumière & prairie. Je logeert in een oude boerderij aan een vijver, op enkele minuten rijden van het wijndomein, net over de Franse grens. popupchalet.be en airbnb.be/rooms/18169876