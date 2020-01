Reizen doen we in 2020 steeds vaker op groene voet, met een laptop in de koffer of een specifiek doel voor ogen.

Duurzaam reizen

Een nieuwe generatie consumenten draagt ecologische en duurzame idealen hoog in het vaandel en dat heeft niet alleen een invloed op wat we eten en dragen, maar ook op ons reisgedrag. Steeds meer reizigers zullen in de toekomst alternatieven zoeken voor het vliegtuig, zoals de (nacht)trein, of het huren van een elektrische wagen in plaats van een klassiek model.

Ook een groeiend aantal reisorganisatoren en hoteliers is zich bewust van de negatieve impact die toerisme kan hebben op het milieu en vecht uitdrukkelijk tegen verspilling en vervuiling. De komende jaren zullen hotels, resorts en boomhutten blijven openen waar het prachtig en aangenaam verblijven is, maar op een ecologisch verantwoorde manier. Denk hotels ingericht met gerecycleerde meubels en duurzame materialen, een veganistisch menu en personeel dat aandacht heeft voor de biodiversiteit van de regio.

. © Getty Images

Bleisure travel

Van de digital nomad die een blogartikel schrijft op een strand in Sri Lanka tot de manager die zijn e-mails checkt op een skilift in Zwitserland, van de freelancer die in een koffiebar zit te werken, tot de CEO die elke woensdag zijn thuiskantoor gebruikt: in heel wat jobs vervagen de grenzen tussen werk en vrije tijd, dankzij technologische vooruitgang. Dat heeft ook gevolgen voor de reissector. Bleisure travel (een samentrekking van business en leisure) is de combinatie van een zakentrip en een plezierreisje, een trend die de komende jaren zal toenemen. Steeds meer mensen koppelen een weekend, of een hele vakantie, aan die ene meeting of conferentie in het buitenland, in hun eentje, met partner of het hele gezin. Momenteel koppelt één op drie zakenreizigers minstens eenmaal per jaar een trip voor eigen plezier aan zijn of haar zakenreis, aldus de Amerikaanse Global Business Travel Association.

. © Getty

Gepersonaliseerde trips

Naar Japan om de kunst te beoefenen van het bosbaden, naar Tsjernobyl om er de nucleaire site te bezoeken waar in 1986 een kernramp plaatsvond, naar Marokko om potten te leren bakken op traditionele wijze. Gedaan is het tijdperk waarin we op reis gingen om in een ander land 'een beetje van alles' te doen. Een beetje kerken en kastelen bezoeken, een beetje wijn proeven en een beetje lezen aan het strand. De reiziger van nu weet wat hij wil en trekt er steeds vaker op uit met één specifiek doel voor ogen: drie weken surfen, naar de sterren kijken of intensief wandelen in de bergen. De consument van vandaag weet welke sneakers het best bij zijn persoonlijkheid passen, en ook op reis gaan we op zoek naar bestemmingen en activiteiten die matchen met onze persoonlijke interesses.

Sneeuwtrektocht door de bergen © Getty