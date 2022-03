Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Langverwachte opening

Australië opende eind vorige maand opnieuw voor gevaccineerde reizigers, nadat de grenzen twee jaar gesloten bleven. Enkele opvallende nieuwigheden in het land zijn een Floating Sauna op Lake Derby (sauna op het meer), een nieuw Museum of Underwater Art op Palm Island (snorkelen of duiken naar onderwaterkunst), en de Talaroo Hot Springs in Queensland (warmwaterbronnen waar je mag zwemmen of kamperen).floatingsauna.com.au, moua.com.au, talaroo.com.au The Pine House is een bed and breakfast in een rietgedekte woning tussen dennenbomen, op de Dennenlei in de Antwerpse gemeente Schoten. Je huurt er elektrische fietsen of je brengt je eigen fietsen mee en parkeert ze veilig in de fietsenberging. Tot rust komen kan daarna in een warm bad met dennenolie. Vanaf 149 euro per nacht voor een tweepersoonskamer incl. ontbijt, thepinehouse.be Op 16 april zijn meer dan vierhonderd nationale parken in de Verenigde Staten gratis te bezoeken. Die dag start National Park Week, een outdoorfestival met workshops en rondleidingen in de parken. Goed om te weten: 16 april valt in het laatste weekend van onze paasvakantie. nps.gov/planyourvisit/fee-free-parks-name.htm