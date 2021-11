Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste uitjes in binnen- en buitenland.

Wild plan

Nutchel, bekend van de cosy cabins tussen de bomen, breidt uit naar de Elzasstreek. Eind vorige maand opende het domein L'Alsace, in het hart van de Vallée de la Bruche. Je slaapt er in houten hutjes voor 4 tot 6, uitgerust met extra's zoals een houtkachel of een hottub op het terras. In de zomer kun je in de omgeving een duik nemen in een meer, in de winter bind je de skilatten aan op de (mini)bergen van Champ du Feu. Vanaf 220 euro per twee nachten, nutchel.be De kleine wandelgids is een nieuw pocketboek met 25 bijzondere wandelroutes in Vlaanderen. De auteur is Lus De Ridder, bekend van de Instagramaccount @staycation.belgium. Op die pagina deelt ze enkel foto's van wandelpaden in eigen land: van veldweggetjes tot bostrappen of kasteelbruggen. Zowel op Instagram als in het boek geeft ze ook eettips en logeeradressen in de buurt. De kleine wandelgids, Uitgeverij Luster, 19,95 euro Een museum toont slechts vijf tot tien procent van zijn collectie. Het museum Boijmans Van Beuningen vond dat zonde en opende het Depot, waar álle 150.000 schilderijen, designobjecten of beeldhouwwerken uit de archieven staan tentoongesteld. Het Depot is het eerste museum ter wereld waar bezoekers binnengluren in opslagplaatsen en restauratieateliers. Het gebouw is een indrukwekkend bol spiegelontwerp met meer dan duizend glazen panelen. Een toegangsticket kost 20 euro, boijmans.nl