Van Congo tot Corsica: zeven mythische trektochten met elk hun eigen geheim

Wat: De Pacific Crest Trail (PCT) is een langeafstandspad voor wandelaars en paardrijders in de bergachtige gebieden in het westen van Noord-Amerika.

Hike ID: 4265 kilometer - 6 maanden - lange route, die bijna uitsluitend door beschermde nationale parken loopt - familiegevoel van de PCT-community.

Hike secret: Het uitgestrekte Crater Lake is een absolute verademing in het anders bijzonder droge Zuid-Oregon. Kleren uit en zwemmen maar, in het diepste meer van de VS.

