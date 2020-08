Gluurt de verveling om de hoek tijdens die vakantie in eigen land? Zes zomerse uitjes om de gedachten te verzetten, de benen te strekken en de maag te vullen.

Aan tafel in je eigen bubbel

De coronacrisis dwingt veel horeca-ondernemers tot creatieve oplossingen. Insol-eat, een gloednieuw eetadres op een boogscheut van Brussel, valt precies in die categorie. Je dineert er met maximaal zeven vrienden onder een opblaasbare, transparante bubbel aan de rand van het Zoniënwoud. Op het menu staan specialiteiten van lokale traiteurs als Brut Food, La Cerisaie en Les Délices de Margaux. Het restaurant bestaat uit één tafel en die wordt niet bediend. Alles wat je nodig hebt, staat al klaar bij aankomst. Koukleumen hoeven zich overigens geen zorgen te maken, een ingenieus ventilatie- en isolatiesysteem reguleert de temperatuur in de bubbel voortdurend.

Vanaf 89 euro per persoon. Snel reserveren is aan te raden want de boekingen gaan snel. Meer info via insol-eat.com

Fietsen door de maïs

Met 'Fietsen door de bomen' en 'Fietsen door het water' heeft Limburg al enkele spectaculaire fietspaden op z'n naam staan. Nog tot eind september mag je daar nog 'Fietsen door de maïs' aan toevoegen, een fietsparcours dwars door een volgroeid maïsveld gelegen in Beringen. Het traject is een kilometer lang en werd intussen ook al genomineerd voor een prijs door Toerisme Limburg. Kinderen kunnen hun resterende energie kwijt in het bijbehorende maïsdoolhof, nadien kan iedereen op krachten komen in het fietscafé. Voor elk wat wils dus.

Het maïsveld is nog tot eind september geopend. Het fietspad is gratis toegankelijk, voor het doolhof betaal je 2 euro inkom.

Het fietspad loopt rond het maïsdoolhof © Visit Limburg

Pop-upconcert in het groen

Festivals en groots opgezette concerten zitten er deze zomer niet in, maar her en der kan je wel genieten van kleinschalige, coronaproof muziekmomenten. In de plantentuin van Meise kan je nog tot eind augustus dagelijks een miniconcert bijwonen midden in het groen. Klassieke muziek wordt afgewisseld met lichtere genres en dansvoorstellingen van maximaal 45 minuten. De zitplaatsen kunnen niet vooraf gereserveerd worden, maar je kan wel gewoon rechtstaan of het concert bijwonen vanop een picknickdeken in het gras. Veel dichter kom je niet bij het festivalgevoel de komende weken.

De concerten zijn inbegrepen in de ticketprijs van de plantentuin. Op weekdagen beginnen ze om 16u, op zaterdag om 17u30 en op zondag om 11u30. Een mondmasker is verplicht.

Heidewandeling

De legendarische lavendelvelden in Frankrijk zijn intussen grotendeels uitgebloeid. Geen nood: ook in eigen land valt er heel wat purperen pracht te bewonderen. In De Groote Heide bijvoorbeeld, een Limburgs natuurgebied van maar liefst 6.000 hectare. Je vindt er 685 kilometer aan wandelpaden die zich uitstrekken van Pelt tot de Nederlandse stad Eindhoven. Onderweg passeer je schattige beekjes, vennen en uitgestrekte velden met prachtige paarse heide die sinds vorige week in bloei staat. Naast wandelen kan je er uiteraard ook fietsen, paardrijden en kanovaren.

Meer info en routes via degrooteheide.eu

De Groote Heide © Karolien Van Nerum

Erfgoed op zakformaat

De ErfgoedApp is de perfecte bondgenoot voor avonturiers die graag cultureel erfgoed op eigen houtje ontdekken. De app doet dienst als een virtuele duivel-weet-al tijdens een fietstocht in eigen streek, een museumbezoek of een uitstap naar een universiteitsbibliotheek. In totaal zijn er zo'n 175 vastgelegde tours en zoektochten om uit te kiezen. Door objecten, locaties en kunstwerken onderweg te scannen vertelt de app je alles wat je erover moet weten. Je download vooraf de gewenste route en vervolgens waarschuwt de app je als je een belangrijk punt passeert. Een aanrader is Grote Kunst voor Kleine kenners in De Panne, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Thaïs Vanderheyden. De stem van acteur Warre Borgmans leidt groot en klein langs kindvriendelijke reuzenversies van wereldberoemde schilderijen en geeft zo een speels lesje kunstgeschiedenis.

ErfgoedApp is beschikbaar voor Apple en Android.

Kamperen in een tipi

Kamperen is - willens nillens - populairder dan ooit. Wie geen zin heeft om zelf met een tent te zeulen, kan terecht op de website buitengewoon kamperen, waar je tipi's kan huren die verspreid zijn over vijftien natuurgebieden in eigen land. Van uitgestrekte vlaktes tot paarse heide over dichte bossen: aan keuze geen gebrek. Alle tenten worden gebruik van boven tot onder ontsmet om een coronaproof ervaring te garanderen. Je kan dus op je twee oren slapen.

Meer info over de locaties, beschikbaarheid en prijzen via buitengewoonkamperen.be

