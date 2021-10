Nu de wereld opnieuw 'opengaat', kunnen we weer voorzichtig plannen maken. Reisjournaliste Veerle Helsen verzamelt elke week enkele tips.

City cabin

Ritselende bladeren, een schuifraam met zicht op een bomenpatio en houten latjes op de muren: je zou bijna denken dat je in een boshut vertoeft. Maar Hotel Cabane staat in Parijs, in het veertiende arrondissement, niet ver van Gare Montparnasse. Naast enkele meer klassieke kamers staat er ook een cabin verborgen in hun tuin. Het hele hotel werd ingericht met meubels van selency.fr, een ultrahippe Franse tweedehandswebsite. Vanaf 104 euro voor een klassieke kamer, 224 euro voor de cabin, hotelcabane.com Onder de titel A Week Abroad publiceert de Franse Charlène Lambert reisgidsen waarin locals hun favoriete spots delen. Ze praat met ondernemers, chefs, ontwerpers en andere creatievelingen en verzamelt op die manier tips voor restaurants, landschappen, verborgen tuinen of droomplekjes om te slapen. Live like a local is een populaire slogan, maar Lambert maakt hem in haar aparte gidsen helemaal waar. De reeks telt momenteel drie bestemmingen: Arles, Puglia en Marseille. 12 euro voor een e-book of 19 euro voor de papieren versie, aweekabroad.com Komende winter vliegt de nieuwe Italiaanse luchtvaartmaatschappij Sky Alps rechtstreeks van Brussel naar Bolzano in de Dolomieten. De stad ligt in Zuid-Tirol, op ruim anderhalf uur rijden van bekende skiresorts zoals Kronplatz. De vlucht zelf duurt twee uur en zo bereik je met een halve dag reizen dit sneeuwlandschap. Prijzen vanaf 270 euro voor een h/t-vlucht, skyalps.com