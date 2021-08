Reizen in je hoofd, daar zijn boeken perfect voor. Of het nu een druilerige zomerdag is, dan wel of je goed ingesmeerd naast het zwembad ligt, een boek kan je wegvoeren naar verre oorden en je spannende avonturen doen beleven. Wij verzamelden boekentips, oud en nieuw, die je in je hoofd doen reizen, telkens rond een ander thema. Deze week: op avontuur.

Voor filmfans

Jonathan Coe is een van de meest geliefde Britse schrijvers van zijn generatie, en zijn nieuwste boek, Meneer Wilder en ik, is een van zijn beste. De 'ik' in het boek is een jonge Amerikaanse op wereldreis die op een Grieks eiland terechtkomt, waar ze ietwat per ongeluk aan de slag gaat op de filmset van Billy Wilder. Ze volgt hem naar Duitsland en ontdekt daar zijn familiegeschiedenis. De uitgeverij omschrijft het boek als charmant, wij vinden het vooral ontroerend, soms grappig en over de hele lijn uitzonderlijk goed. Een pareltje.

Meneer Wilder en ik, van Jonathan Coe, 2021Avontuur en reizen, het heeft iets romantisch, maar van die illusie helpt Bowles je snel af met zijn magistraal verhaal. Een Amerikaans koppel en hun vriend reizen net na de Tweede Wereldoorlog naar Algerije, Noord-Afrika en hoe verder ze reizen, hoe ingewikkelder hun relaties worden en hoe gevaarlijker hun trip. Dit boek zal je van je snobistische ideeën over 'toeristen' en 'reizigers' afhelpen, en ook meenemen naar donkere plekken. Avontuur met een zwart randje dus, en gezien de woestijnsetting, ook een zweterig gevoel.Het dak van de wereld, door Paul Bowles, 1949Een non-fictieboek, en dan nog in het Engels, wat doet die in dit lijstje, vraag je je af. Wel, omdat dit een lijst is van boeken die je wegvoeren en een avontuur bezorgen, en dat doet dit boek voor de volle 100 procent. De New York Times noemde het in zijn recensie niet minder dan monumentaal. Pyne is een professor geschiedenis, die drie maanden op Antarctica verbleef en ons niet alleen entertaint met verhalen over ijs en het continent zelf, maar ook over de mensen die die plek bezocht en onderzocht hebben. Wees bereid om overdonderd te worden.The Ice: A Journey to Antarctica van Stephen J Pyne, 1987Weglopen naar het circus is een oude grap, verkocht worden aan het circus door je vader is een ander verhaal. Het verhaal van Circus der Wonderen, waarin Nell, die van top tot teen bedekt is met moedervlekken en door ringmeester Jasper ingezet wordt als luipaardmeisje. MacNeal schrijft dan wel over Victoriaanse tijden, maar haar verhaal heeft onmiskenbaar hedendaagse kantjes en in het avontuur waarin ze ons meeneemt is niemand goed of slecht, maar iedereen interessant.Circus der Wonderen, door Elisabeth MacNeal, 2021De eerste populaire historische roman, zo omschrijft Wikipedia dit boek. Oudere lezers zullen zich de film herinneren met Elisabeth Taylor als Rebecca, die gepast onder de indruk is van de Saksische krijger Ivanhoe, ergens in het door Normandiërs net veroverde Engeland van de 12e eeuw. Sir Wilfred of Ivanhoe zelf is niet het boeiendste personage en historische accuraatheid was niet waar Scot voor ging, maar dat neemt niet weg dat het een episch verhaal vol geweldige personages is. Onze tip: zorg dat je de herwerkte versie uit 2012 leest, die van 1819 is vandaag hard labeur.Ivanhoe, van Walter Scott, 1819Zelfs al heb je The Beach met Leonardo Di Caprio gezien, dan nog moet je het boek van Garland waar het op gebaseerd is lezen. Omdat het verhaal van een paar rugzaktoeristen die een geheim 'paradijs' ontdekken ver weg van andere toeristen, een klassiek avonturenroman is. Omdat de auteur amper 26 was toen hij dit debuut schreef en daarom misschien zo goed zijn Gen X-personages vat. Omdat je, ondanks wat er gebeurt, naar Thailand zal willen. En omdat het is wat in het Engels zo mooi een pageturner heet.Het strand, van Alex Garland, 1996Een voetnoot die een roman wordt, het is een hele prestatie, eentje die Laila Lalami met verve volbrengt. De man in de voetnoot is Estebanico, een zwarte man die als slaaf mee moest op een Spaanse expeditie in opdracht van Karel V in 1527. Hij werd een van de vier overlevenden van een schipbreuk. De originele titel was 'The Moors Account', en gelukkig is Estebanico's leven veelbewogen en interessant. Marokko, Andalusië, Portugal, de Amerika's, je reist met hem de wereld af en Lalami slaagt erin om dit spannende verhaal zo veel weerhaakjes te geven dat je er weken later nog over zult nadenken.La Florida, Laila Lalami, 2020Een legendarische vrouwenversierder die zijn memoires schrijft, in verschillende volumes, dat is gegarandeerd een succes, en zo was het ook. De man reisde heel Europa rond, was vrijmetselaar, werd door de Inquisitie van ketterij beschuldigd en ontsnapte uit het Dogepaleis in Venetië. Hij was uiteraard ook een extraordinaire minnaar, ontmoette Catharina De Grote, Voltaire en Clemens XIII en schreef zijn memoires om zichzelf te entertainen toen hij platzak in Duitsland eindigde.De school van het leven, door Giacomo Casanova, 1822We weten het, Toine Heijmans zat ook al in onze Zee-boekentips. Het is niet onze schuld dat hij uitstekende boeken schrijft die meer aandacht verdienen. In Zuurstofschuld klimmen we in het kielzog van klimveteraan Walter de Himalaya in. Niet alleen stelt hij ons voor aan zijn vriend Lenny, maar ook aan vele pioniers en legendarische klimmers. Verwacht je niet aan de clichés van het bergverhaal. Dit boek is spannend, mooi geschreven en diep. Of hoog, zo je wil.Zuurstofschuld, van Toine Heijmans, 2021 Niets mis met nostalgie, en dus is deze zomer misschien het moment om een van je jeugdfavorieten te herlezen. Toegegeven, dat is gevaarlijk. Misschien zit de plot vol gaten, misschien is het krakkemikkig geschreven. Maar wie weet is het gewoon nog altijd steengoed. Zoals bij Kruistocht in Spijkerbroek. De jonge Dolf die door een experiment van 1974 naar de middeleeuwen wordt getransporteerd en in een kinderkruistocht Europa doorwandelt. Negeer de occasionele jaren-zeventig-stijltaal en geniet van het spannende avontuur.Kruistocht in Spijkerbroek, van Thea Beckman, 1974Jodi Picoults zoon studeerde Egyptologie en vertaalde het Book of Two Ways, een 4000 jaar oud manuscript. Goede titel voor een boek, dacht de schrijfster, en dat werd jaren later Het Tweede Pad. Als het vliegtuig waar Dawn in zit crasht, flitst haar leven voor haar ogen. Niet het leven dat ze echt geleid heeft, getrouwd met Brian, wonend in Boston, maar het leven met een Egyptoloog die ze al vijftien jaar niet meer gezien heeft. Dankzij Dawns keuzes maken we haar twee avonturen mee, waardoor Picoults boek een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding heeft. Eentje voor bij het zwembad of in een gemakkelijke stoel in de tuin, dit.Een tweede pad, van Jodi Picoult, 2020Alexandre Dumas' De Drie Musketiers, Jules Vernes Rond de Wereld in 80 Dagen, Robert Louis Stevensons Schatteneiland, Barones de Orczy's Rode Pimpernel, Tolkiens In de ban van de Ring, of zelfs Homerus, deze auteurs wisten hoe ze een spannend avontuur moesten schrijven. Wie breed denkt, kan zelfs de Harry Potter-serie of Maurice Leblanc met zijn Arséne Lupin-boeken in dit lijstje zetten, zeker nu zijn verhalen zo'n mooie update kregen op Netflix.