Voor wie graag actief de stad ontdekt: in Antwerpen komt daar altijd een schepje cool bovenop. Zeg dus niet zomaar wandeling of workshop tegen deze aanraders.

1. Buurt by night

Groot Licht vzw stippelde met de hulp van de vzw Trage Wegen zes lussen uit om het avondwandelen te promoten als alternatief voor onze schermtijd. Die Antwerp Night Walks zijn echter geen doorsneestadswandelingen. Zo duik je 's avonds diep de wijken in, weg van de klassieke must-sees en het historisch centrum. Je slentert over trage wegen langs bijzondere plekken en verrassende stadsgezichten, via mooi verlichte pleinen en ongekende shortcuts. Je kunt kiezen tussen Antwerpen Noord, Linkeroever, Groen Kwartier-Klein Antwerpen-Harmonie, (Nieuw) Zuid, Zurenborg-Kievit en de lus Tentoonstellingswijk-Kiel. Met de interactieve kaarten op de website kun je zelf op pad. Reporter Peter Haex en fotograaf Franklin van Hees brengen je er het verhaal van elke buurt in woord en beeld. Elke route is ongeveer vijf kilometer lang en leidt consequent naar een café met terras. Nu en dan zijn er ook geleide wandelingen. Lente op Linkeroever (op 22 april), bijvoorbeeld, neemt je mee de natuur in en is ook leuk voor kinderen. Meer info: antwerpnightwalks.be. Op aanvraag worden er ook wandelingen op maat georganiseerd voor groepen. Het pand van het voormalige vredegerecht in Berchem, vlak bij Brouwerij De Koninck, kreeg na jaren leegstand nieuwe bewoners. Met Zelda&Zorro werd er een echte escape-plek van gemaakt voor families, vrienden, collega's... De voormalige raadzaal werd een creatieve kinderspeelkamer, andere ruimtes huiselijke onthaastings- en ontmoetingsplekken voor volwassenen. De ommuurde ontdekkingstuin leent zich zowel tot het uitlaten van je kroost of eten met vrienden als een teambuilding. Zelda&Zorro biedt veel verschillende formules. Zo kun je in het weekend reserveren voor een brunch of high tea terwijl je mini's geëntertaind worden. Samen met de creabea's van StudioFluo worden er ook workshops en initiaties voor volwassenen opgezet: van zelf haircare-producten maken over foodfotografie tot imkeren. Je kunt solo, in team of met vrienden inschrijven. Voor kinderen zijn er workshops tijdens de schoolvakanties of, op verzoek, voor een feestje.Grote Steenweg 13, 2600 Antwerpen. Voor mogelijke formules en de kalender: zeldazorro.be/berchem