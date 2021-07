Van Anglesey tot Isle of Skye: een kennismaking met de mooiste Britse eilanden

Foula behoort tot de Schotse Shetland eilanden en is een van de meest afgelegen, permanent bewoonde eilanden in het Verenigd Koninkrijk. Het is een hele toer om er te komen. Maar je wordt beloond met het gevoel aan de rand van de wereld te vertoeven. Niet voor niets werd hier in 1937 de film The Edge of the World opgenomen. Bovendien kan je er bijzondere vogels zien en proeven van de Vikingtijd. Het eiland ligt immers dichterbij Noorwegen dan het Verenigd Koninkrijk en kwam pas in de 15e eeuw onder Schots gezag. Er wonen slechts zo'n 31 mensen in 16 traditionele huisjes. Wegen zijn er vanzelfsprekend niet.