Van Abbey Road tot Graceland: tien albums genoemd naar echte plaatsen

Michigan - voluit 'Sufjan Stevens Presents... Greetings from Michigan, the Great Lake State' op de hoes - is het derde studioalbum van de Amerikaanse singer-songwriter Sufjan Stevens. De plaat bevat nummers die verwijzen naar mensen, evenementen en plaatsen uit de Amerikaanse staat Michigan. Zo zingt hij bijvoorbeeld 'I've seen my wife at the K-Mart' (een winkel) in de song getiteld 'The Upper Peninsula', het Bovenschiereiland van Michigan. Het was het eerste album van wat Stevens zijn '50 Staten-project' noemde, waarmee hij van plan was om vijftig albums uit te brengen geïnspireerd door elke Amerikaanse staat.