Volgens experts zijn vakanties hoe dan ook een relatietest. 'Torenhoge verwachtingen kunnen je geluk dwarsbomen, net als te dure vakantieplannen die van elke onvoorziene uitgave een drama maken.'

Met z'n tweeën een nieuwe bestemming verkennen, samen herinneringen opbouwen, hand in hand verloren lopen: wie zou niet met zijn geliefde op vakantie willen gaan? Tot je partner onder zachte dwang mee de kilometerslange George Washington Bridge over de Hudson afwandelt, halverwege de brug in een kramp schiet over het door jou opgestelde reisprogramma en je knallende ruzie krijgt met zicht op New York. Vakantieslavernij: mijn eerste relatie is er ...