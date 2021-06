Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Nu de wereld stilaan opnieuw 'opengaat', kunnen we voorzichtig reisplannen maken. Deze week: alternatieven voor Airbnb.

De wifi werkt

Plum Guide is een curated vakantiewebsite. Op het internet vind je miljoenen vakantiehuizen te huur, Plum helpt door de bomen je ultieme bosverblijf te vinden. Of een hutje met zeezicht en schommel op de veranda, een hipsterappartement in het centrum van Londen... Het team selecteert de moo...

Plum Guide is een curated vakantiewebsite. Op het internet vind je miljoenen vakantiehuizen te huur, Plum helpt door de bomen je ultieme bosverblijf te vinden. Of een hutje met zeezicht en schommel op de veranda, een hipsterappartement in het centrum van Londen... Het team selecteert de mooiste huizen op droomlocaties. Plum heeft sinds kort een uitgebreide coronagarantie: als je positief test op corona of je mag niet reizen naar het land van je bestemming, krijg je je vakantie terugbetaald. Nog bijzonder aan Plum is dat ze op elke locatie de wifisnelheid checken en ook eerlijk prijsgeven op hun website. plumguide.com Canopy & Stars verzamelt enkel outdoorverblijven. Denk aan architecturale boomhutten, tiny houses op het strand, hondvriendelijke safaritenten in een bos of lakeside cabins. De bestemmingen liggen verspreid over Europa en elke locatie is bezocht door een inspecteur. canopyandstars.co.uk Kip is een Engels platform waarvoor je lidgeld moet betalen. Voor 16 euro per jaar of 3,50 euro per maand krijg je toegang tot de website, gevuld met de mooiste cottages, onder-de-radar glampingplekjes en andere hidden hideaways, enkel in Groot-Brittannië. Niet-leden kunnen wel scrollen op de website, maar zien geen naam of locatie. Leden krijgen toegang tot de 'geheime' info en kunnen rechtstreeks bij de eigenaar reserveren. Daarmee schakelt Kip de extra boekingskosten uit die op websites zoals Airbnb soms hoog oplopen. kiphideaways.com