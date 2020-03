Door de verscherpte maatregelen in ons land om het coronavirus in te dijken, hebben de vakantieparken van de groepen Roompot en Landal de deuren gesloten. In Nederland blijven ze voorlopig nog open

Begin deze week waren ze wel nog open maar werd een deel van de faciliteiten zoals restaurants en zwembaden gesloten.

Landal GreenParks en Roompot hebben elk drie vakantieparken in ons land. Die zijn sinds gisteren gesloten om tegemoet te kunnen komen aan de verscherpte maatregelen van onze regering om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. Eerder deze week liet Roompot-woordvoerder Baptiste van Outryve nog weten dat enkel de restaurants, bars en zwembaden gesloten werden en de rest van het park open bleef, maar die maatregel werd in de loop van woensdag bijgeschroefd.

In Nederland nog geopend

In Nederland blijven de parken van beide groepen wel nog open, in Duitsland zijn alle vakantieparken gesloten. Roompot is daarnaast nog actief in Spanje en Frankrijk. Landal GreenParks heeft nog vakantiehuisjes in Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Hongarije.

Center Parcs en Sunparks sloten eind vorige week al de deuren. Zij hebben een groot subtropich zwemparadijs dat door de eerste maatregelen al werd verplicht te sluiten.

Alle actuele informatie over die parken en eventuele omboekinformatie is terug te vinden via www.roompot.be/coronavirus en www.landal.be/coronavirus.

Begin deze week waren ze wel nog open maar werd een deel van de faciliteiten zoals restaurants en zwembaden gesloten.Landal GreenParks en Roompot hebben elk drie vakantieparken in ons land. Die zijn sinds gisteren gesloten om tegemoet te kunnen komen aan de verscherpte maatregelen van onze regering om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. Eerder deze week liet Roompot-woordvoerder Baptiste van Outryve nog weten dat enkel de restaurants, bars en zwembaden gesloten werden en de rest van het park open bleef, maar die maatregel werd in de loop van woensdag bijgeschroefd. In Nederland nog geopendIn Nederland blijven de parken van beide groepen wel nog open, in Duitsland zijn alle vakantieparken gesloten. Roompot is daarnaast nog actief in Spanje en Frankrijk. Landal GreenParks heeft nog vakantiehuisjes in Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Hongarije. Center Parcs en Sunparks sloten eind vorige week al de deuren. Zij hebben een groot subtropich zwemparadijs dat door de eerste maatregelen al werd verplicht te sluiten.