Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Nu de wereld stilaan opnieuw 'opengaat', kunnen we voorzichtig reisplannen maken.

MALLORCA

Wat? Er zijn kathedralen en historische plaza's, maar laat ons eerlijk zijn: zeven dagen zon, strand en tapas klinken op dit moment minstens even aanlokkelijk.

...

Wat? Er zijn kathedralen en historische plaza's, maar laat ons eerlijk zijn: zeven dagen zon, strand en tapas klinken op dit moment minstens even aanlokkelijk. Covidmaatregelen? Je moet een gezondheidsformulier en het passenger locator form invullen plus een negatieve covidtest voorleggen. Winkels, hotels, stranden en restaurants zijn open met beperkte capaciteit. Er geldt een avondklok en een mondkapje dragen is overal verplicht. Hoe kom je er? Onder meer TUI vliegt rechtstreeks naar het Balearische eiland. Wat? Het dwergstaatje om de hoek dat je zonder de pandemie misschien nooit zou bezoeken. Covidmaatregelen? Je moet het passenger locator form invullen. Er geldt een avondklok en restaurants en bars mogen alleen hun terras openen. Musea zijn open, maar hebben een beperkte capaciteit en reserveer je best op voorhand. Hoe kom je er? Met de auto (2u30 vanuit Brussel) of de trein (3u20 vanuit Brussel). Wat? Wandelen langs kliffen en slenteren door heuvelachtige steegjes. Covidmaatregelen? Je moet een gezondheidsformulier en het passenger locator form invullen. Winkels, horeca en stranden zijn open met beperkte capaciteit. Hoe kom je er? Onder meer Brussels Airlines vliegt naar Faro, Lissabon en Porto.