Vlaanderen telde in juli 12 procent meer overnachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen.

De betere prestatie dan vorig jaar is vooral te danken aan binnenlandse bezoekers. Zij boekten 43 procent meer overnachtingen in vergelijking met juli 2020. De overnachtingen van buitenlanders gingen omlaag met 22 procent. Een belangrijke reden hiervoor zijn de onzekere en steeds veranderende regels en de strenge terugkeermaatregelen in onze buurlanden, stelt Toerisme Vlaanderen.

Vooral de Vlaamse regio's (+28 procent) en de kust (+10 procent) lieten mooie cijfers optekenen. De Vlaamse kunststeden hadden het in juli veel moeilijker, omdat de buitenlandse bezoekers nog grotendeels wegblijven door de reisrestricties. De kunststeden haalden maar net het niveau van juli 2020.

Bijna break-even

Als we de geboekte overnachtingen van juli 2021 vergelijken met de maand juli in het pre-coronajaar 2019, zien we een stijging met bijna de helft aan binnenlandse overnachtingen. Maar de buitenlandse overnachtingen zijn met meer dan de helft gedaald, waardoor het totale geboekte overnachtingen net onder het aantal van juli 2019 komt. Voor augustus verwacht Toerisme Vlaanderen een stijging van net iets meer dan een derde ten opzichte van augustus 2020.

