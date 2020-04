De Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen raadt in een interview in Bild aan om nog even te wachten voor je een reis voor deze zomer boekt.

In een interview met Bild zegt Ursula von der Leyen dat 'we maandenlang zullen moeten leren leven met het virus, waarschijnlijk tot volgend jaar' en dat 'niemand op dit moment betrouwbare voorspellingen kan doen voor juli en augustus.' Reizigers wachten volgens de Commissievoorzitter dus beter nog even om boekingen te maken.

Daarnaast vraagt von der Leyen ook nog om de toerismesector te sparen. Wie immers al een reis geboekt had, kan kiezen tussen een terugbetaling en een tegoedbon, maar een massale keuze voor die eerste optie zou wel eens de doodsteek van een sector kunnen betekenen. Daarom zegt ze nog dat 'in deze crisis ieders solidariteit vereist is. Wie het financieel aankan, zou niet mogen aandringen op geld, maar kiezen voor vouchers om reisorganisaties deze moeilijke weken door te helpen.'

