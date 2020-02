Misschien wel dé reistrend van het moment: undertourism. Een beweging als reactie op het massatoerisme. Knack Weekend tipt drie alternatieven.

Lesotho

Bekende broer? Zuid-Afrika

...

Bekende broer? Zuid-Afrika Waarom bezoeken? Lesotho is een Afrikaans land dat volledig wordt omsloten door Zuid-Afrika. Het heeft geen kust en staat bekend als een mountain kingdom. Dit jaar opent in de hoofdstad Maseru een National Museum and Art Gallery. Bekende broer? Griekenland Waarom bezoeken? Het onbekende Balkanland heeft 450 km kustlijn langs azuurblauwe baaien en kalkwitte rotsen. Voor de beste reistips moet je bij het Belgische bureau Liria zijn, een kleinschalige touroperator, gespecialiseerd in Albanië en opgestart door Albanese Gentenaars. liria.beBekende broer? Dubai Waarom bezoeken? Iedereen kent Dubai of Abu Dhabi, maar kleine broer Ras-al Khaimah blijft onder de radar. RAK noemt zichzelf een boetiekemiraat, met amper 345.000 inwoners. Anders dan de bekende buren, probeert RAK zich op de kaart te zetten als avontuurlijke bestemming. Je kunt hier meer dan twee kilometer naar beneden zoeven aan 's werelds langste zip line.