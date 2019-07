Een vakantie dient om uit de ratrace te stappen, niet om jezelf vast te rijden in een stroom toeristen. Het kan al helpen om de gidsen met hun vlaggetjes te negeren en niet op een hop-on-hop-offbus te springen. Met deze tien extra tips reis je als een local.

1. Zoek de woonbuurten op

Sommige reizigers blijven vooral in toeristische regio's hangen omdat deze veiliger zouden zijn. Het is maar hoe je het bekijkt, want het zijn net deze plaatsen waar je de meeste kans loopt om bestolen of opgelicht te worden. Bezoek de buurten waar mensen hun echte levens leiden, en je vermijdt vanzelf de toeristenvallen.

2. Bel aan bij mooie hoeves

Ben je van plan om te roadtrippen met de tent in de koffer? Zoek eens geen camping op, maar bel aan bij een hoeve op een prachtige locatie. Vraag de bewoners vriendelijk of je de tent in hun achtertuin of weide mag zetten. Je zou ervan versteld staan hoeveel mensen 'ja' zeggen en je 's ochtends ongevraagd koffie komen brengen. Voor deze locals zijn onverwachte buitenlandse bezoekers een mooie afwisseling in hun dagelijkse routine van thuis.

3. Installeer je op een lokale sofa

Couchsurfing is nog zo'n leuke manier om de lokale bevolking te leren kennen. Je hebt vrienden in de hele wereld, je hebt ze gewoon nog niet ontmoet. Voel je je er wat ongemakkelijk bij om bij iemand thuis op de sofa te slapen, dan zijn er ook andere opties. Met een goedgekozen Airbnb-appartementje vermijd je bijvoorbeeld het typische toeristengevoel, dat je opeens kan overvallen in de file aan het ontbijtbuffet van je hotel.

. © Getty

4. Kies voor een boetiekhotel

Uitblazen in een knus hotel kan uiteraard ook heerlijk zijn. Boek geen kamer in een internationale hotelketen, maar kies voor de plaatselijke boetiekhotels. Die dan nog het liefst in een gewone woonwijk gelegen zijn, waar mensen het leven van alledag leiden.

5. Ga op weg met de fiets

Maak je een citytrip, spring dan de fiets op. Je komt meteen in buurten terecht waar je te voet minder snel raakt. Je stopt ook waar je wil, wanneer je wil. Gebruik een publieke deelfiets, net zoals veel inwoners doen. De stadsbus nemen is ook een manier om het lokale leven te zien voorbijglijden: de meeste toeristen opteren immers voor de metro.

6. Vergeet je to-do's

Weg met de checklist! Laat je lijstjesdrang varen als je op reis bent. Het is echt geen ramp als je de Big Ben niet gezien hebt tijdens je bezoek aan Londen. Reizen dient om je to-dolijstjes van thuis te vergeten, niet om ze nog langer te maken.

Reizen dient om je to-dolijstjes van thuis te vergeten, niet om ze nog langer te maken

7. Sla een praatje en leer bij

Ontdoe je van reisgidsen, want anders betreed je de paden waar al honderdduizenden jou voorgingen. Knoop liever een praatje aan met een toevallige passant, een enthousiaste winkelbediende, een nieuwsgierige ober - en vraag naar hun favoriete plek, restaurant of park. Boek niet te veel dingen op voorhand, maar laat je meevoeren door hun goede (reis)raad.

8. Eet lokaal en lekker

Kies het restaurant uit op basis van de mensen die er tafelen. Dragen ze een Hawaï-hemd? Bladeren ze door plastic menukaarten waar het eten op foto's staat afgebeeld? Dan weet je al genoeg. Doe de moeite om enkele straten verder te wandelen, je zal vast minder betalen en lekkerder eten.

. © Getty

9. Leer enkele nieuwe zinnen aan

Verdiep je in de lokale gewoontes en de cultuur voor je ergens naartoe gaat. Leer enkele standaardzinnen in de plaatselijke taal. 'Da's een echte gamechanger', getuigt backpacker Kayti Christian, die een jaar vrijaf nam om te gaan reizen. 'Niet alleen om overal vlotter te geraken, maar ook om diepgaandere contacten te leggen met locals.' Google Translate brengt je al ver, net als taal-apps zoals Duolingo of Babbel.

10. Vermom je als een local

Wil je er tijdens een uitstapje niet uitzien als een wandelende portemonnee? Laat je heuptasje of overvolle rugzak thuis en neem gewoon een plastic zakje mee van de plaatselijke supermarkt. Geen kat die nog denkt dat je een toerist bent.